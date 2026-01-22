Ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng: Thực hiện công tác nhân sự

Sáng 22/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ tư, triển khai các nội dung về công tác nhân sự khóa XIV.

Đồng chí Phạm Đại Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (thứ hai từ bên phải sang) cùng các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội thông qua phương án dự kiến số lượng nhân sự khóa XIV do Ban Chấp hành khóa XIII chuẩn bị và triển khai các quy trình ứng cử, đề cử (nếu có) và thảo luận về phương án nhân sự khóa XIV.

Theo Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần đáp ứng được các tiêu chuẩn như: Tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiên phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, năng lực, uy tín về mọi mặt.

Là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kiến thức toàn diện, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tâm huyết, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Có thành tích nổi trội, có kết quả, “sản phẩm” cụ thể trong quá trình công tác; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách.

Các đại biểu Đoàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tới dự phiên họp.

Cùng với đó, có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì nước, vì dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, lợi ích nhóm. Đồng thời, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Đại biểu các Đoàn tới dự Đại hội.

Đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo Quy định 365-QĐ/TW, phải đáp ứng các tiêu chuẩn như: Là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; hiểu biết tình hình trong nước, khu vực và thế giới; có khả năng tham gia, đóng góp ý kiến và đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định. Qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, tố chất lãnh đạo, quản trị, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ đã kinh qua, có triển vọng phát triển và có khả năng đáp ứng ngay khi có yêu cầu phân công, bố trí đảm nhiệm chức danh lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có cơ cấu Ủy viên Trung ương Đảng. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Về số lượng Ủy viên Trung ương Đảng, theo Điều lệ Đảng hiện nay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định. Trước khi diễn ra Đại hội, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định, nhưng rất quyết liệt, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong tình hình mới.

Đinh Vũ