Ngày mới trên thung lũng Hang Kia

Xuyên qua màn sương mù dày đặc vào buổi sáng mùa Thu, chúng tôi đến thung lũng Hang Kia (xã Pà Cò) - nơi từng được nhắc đến là địa bàn “điểm nóng” về tội phạm ma túy. Cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây đang có những thay đổi tích cực...

Thung lũng Hang Kia giờ đây khoác lên màu áo mới và vẻ đẹp yên bình.

Khoảng 7, 8 năm nay, bà Khà Y D (sinh năm 1958) trú quán tại bản Hang Kia đều đặn về Trạm y tế mỗi ngày để được cấp phát thuốc methadone. Với cách sử dụng thuốc điều trị an toàn, bà duy trì được sức khỏe, sinh hoạt bình thường cũng như có thể giúp con cháu việc này, việc kia. Theo chị Sùng Y Múa, cán bộ Trạm y tế xã, hiện ở vùng Hang Kia có 3 trường hợp người nghiện đang điều trị Mathadone. 3/3 trường hợp đều đã cao tuổi, là người ở bản Hang Kia và Pà Khôm. Nguyên do nghiện đã nhiều năm từ hồi chưa triệt phá được cây thuốc phiện.

Người dân được chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng chính sách bảo hiệm y tế vùng 135

Trẻ em vùng cao Hang Kia được học tập và có điều kiện sống tốt hơn

Với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh tội phạm ma túy, nhất là từ sau khi lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình buôn bán, vận chuyển chất ma túy “hạ nhiệt”. Người dân chủ động thông tin với chính quyền địa phương đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị lực lượng trinh sát tổ chức vây bắt thành công. Kể từ tháng 7/2022, “điểm nóng” Hang Kia cùng với xã Pà Cò đã được đưa ra khỏi danh sách địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Lớp trẻ ở thung lũng Hang Kia giờ đã thay đổi nhận thức, không chạy theo “bóng ma” ma túy hay cám dỗ lợi nhuận mà tu chí làm ăn. Họ trồng ngô, lúa, dong riềng, các loại rau, củ quả trên nương và đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm. Diện tích mận, đào Pháp có quy mô trải rộng hàng chục héc ta được quan tâm chăm sóc cho sản lượng thu hái, đồng thời gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Cùng với nếp nghĩ thay đổi, nhiều thanh niên ở các bản Hang Kia, Pà Khôm, Thung Mài, Thung Mặn, Thung Ằng đi làm công nhân tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Một số cặp vợ chồng trẻ đi làm thời vụ cho các trang trại, gia trại trồng cây ăn quả ở địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, trên địa bàn có 2 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, trường hợp lao động Sùng A Lứ ở bản Thung Mài đã hoàn thành hợp đồng 3 năm đúng hạn, tiết kiệm được tiền sửa chữa nhà và một phần vốn làm ăn.

Du lịch trở thành nguồn sinh kế bền vững khi Hang Kia thu hút được nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm sản phẩm du lịch tự nhiên, du lịch văn hóa

Giờ đây, thung lũng Hang Kia đang khoác lên mình chiếc áo mới với gam màu tươi sáng. Theo chia sẻ của đồng chí Sùng A Chênh, Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò: Có được kết quả này nhờ Đảng, Nhà nước “tiếp sức” cho bà con vùng đồng bào dân tộc Mông thông qua các chính sách, dự án thiết thực. Cũng từ đây, những tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, văn hóa của miền đất được khai thác, thúc đẩy.

Sức hút sản phẩm du lịch “Thiên đường săn mây” ở Hang Kia

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, Hang Kia có cảnh quan hoang sơ, kiểu khí hậu đặc trưng và gần như quanh năm bao phủ bởi sương mù. Tận dụng điều kiện lợi thế này, người dân canh tác các loại cây trồng phù hợp như: Mận hậu, đào, rau su su, cải, đậu Hà Lan. Đặc biệt, nhiều nét văn hóa độc đáo như: Tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, nghề truyền thống... vẫn được cộng đồng dân tộc Mông nơi đây bảo tồn rất tốt, tạo tiền đề quan trọng phát triển ngành nghề du lịch.

Du khách thích thú trải nghiệm du lịch nông nghiệp xứ lạnh Hang Kia

Tại thung lũng Hang Kia hiện có 10 hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng Homestay, tiểu biểu như: Y Múa Homestay. A La Homestay, Y Sao Homestay... Đối với đông đảo du khách trong nước, quốc tế, Hang Kia là điểm đến khám phá văn hóa đặc sắc, hấp dẫn. Hộ làm du lịch tại các bản người Mông tích cực xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách, nổi bật là sản phẩm “Thiên đường săn mây”, vẽ sáp ong, làm giấy dó, giã bánh dày...

Từ một địa bàn “điểm nóng” về ma túy, Hang Kia đã và đang trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho hàng trăm lao động địa phương.

Bùi Minh