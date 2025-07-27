Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025): Nối dài hành trình tri ân

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), từ ngày 23/7 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Trù, phường Vĩnh Yên và Nghĩa trang Dữu Lâu, phường Việt Trì. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bày tỏ lòng thành kính và nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, giữ vững hình ảnh “thanh bảo kiếm sắc bén” bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thượng tá Bùi Minh Tiến - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025)

Nhân dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên 16 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là thương binh, bệnh binh; đồng thời phối hợp với Phòng Người có công – Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ rà soát, lựa chọn và trao quà tới 6 gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường: Sơn Đông, Mai Châu, Nông Trang và Hòa Bình. Qua những buổi thăm hỏi, lãnh đạo và cán bộ đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng, cao cả của các gia đình vì độc lập, thống nhất của dân tộc, đồng thời, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ – những tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực và lòng yêu nước.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh ân cần hỏi thăm, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ – những tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực và lòng yêu nước.

Nhân dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động tri ân thường niên, luôn được cấp ủy, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực, tự giác từ toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa; góp phần thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn lực lượng.

Lê Minh