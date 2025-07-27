Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025): Nối dài hành trình tri ân

{title}
{publish}
{head}
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), từ ngày 23/7 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Trù, phường Vĩnh Yên và Nghĩa trang Dữu Lâu, phường Việt Trì. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bày tỏ lòng thành kính và nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, giữ vững hình ảnh “thanh bảo kiếm sắc bén” bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Thượng tá Bùi Minh Tiến - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025)
Nhân dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên 16 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là thương binh, bệnh binh; đồng thời phối hợp với Phòng Người có công – Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ rà soát, lựa chọn và trao quà tới 6 gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường: Sơn Đông, Mai Châu, Nông Trang và Hòa Bình. Qua những buổi thăm hỏi, lãnh đạo và cán bộ đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng, cao cả của các gia đình vì độc lập, thống nhất của dân tộc, đồng thời, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ – những tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực và lòng yêu nước.
Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh ân cần hỏi thăm, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ – những tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực và lòng yêu nước.
Nhân dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Đây là hoạt động tri ân thường niên, luôn được cấp ủy, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực, tự giác từ toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa; góp phần thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn lực lượng.
Lê Minh
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
Ngày 25/7 tại Phú Thọ, Bảo hiểm VietinBank Tây Bắc phối hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES và VPBank Chi nhánh Phú Thọ tổ chức trao quyền lợi bảo hiểm sức khỏe hơn 1,1 tỷ đồng,...
baophutho.vn Tại Nghị quyết số 42- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp...
Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ, có 74.248 cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ thôi việc từ chủ trương sắp xếp bộ máy được nhận tiền hoặc được trình phê duyệt để nhận tiền trợ cấp.
baophutho.vn Ngày 25/7, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ tổ chức dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, khu đồi Cá Chuối, xã Hy...
baophutho.vn Tháng 7 - Tháng tri ân, tháng nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những ngày này, ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú...