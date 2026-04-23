Nghi lễ rước kiệu - Biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân Tổ tiên

Trải qua bao thế hệ, nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng vẫn được gìn giữ vẹn nguyên, trở thành điểm nhấn thiêng liêng trong Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, góp phần lan tỏa giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đến đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tôn kính Tổ tiên, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ rước kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Đi đầu là đội múa lân sư.

Dẫn đầu là đoàn rước kiệu xã Hy Cương - vùng đất giàu truyền thống là nơi tọa lạc của Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Nghi lễ rước kiệu được tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Những phụ nữ trong trang phục truyền thống tham gia đoàn rước kiệu góp phần tôn lên vẻ đẹp nền nã, trang nghiêm của nghi lễ.

Người dân thành kính mang hương, hoa dâng lên các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Đoàn rước kiệu xã Lâm Thao.

Màn biểu diễn múa lân sư rồng tại lễ rước kiệu.

Các nghệ sĩ trình diễn màn múa lân đặc sắc.

Nghi thức thắp hương của các thành viên đoàn rước kiệu thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổ tiên.

Các đoàn rước kiệu tập trung về khu vực cổng chính Đền Hùng thực hiện nghi lễ quan trọng.

Người dân hào hứng với những màn rước kiệu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Du khách thập phương hào hứng giao lưu cùng các thành viên đoàn rước kiệu, góp phần tạo nên không khí thân thiện, gắn kết.

Đức Anh