Nghị quyết 68 tạo bệ phóng cho kinh tế tư nhân phát triển

Với tinh thần đổi mới, xóa bỏ định kiến, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, Nghị quyết 68- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới, đột phá mới cho khu vực KTTN.

Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo - Điểm sáng phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh

Nghị quyết số 68- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTTN, là một cột mốc quan trọng, kế thừa những tư tưởng lớn của Đảng trong nhiều năm qua, đồng thời thể hiện bước chuyển về tư duy, với nhiều nội dung đột phá. Nghị quyết xác định, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, KTTN là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Nghị quyết nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các khu vực kinh tế, trong đó, KTTN cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là trụ cột để xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, cả nước có khoảng 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, khu vực này đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp hơn 60% GDP. Những con số này không chỉ là kỳ vọng về tăng trưởng mà còn cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc đặt doanh nghiệp tư nhân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Nghị quyết đề ra nhiều giải pháp mang tính thể chế như hoàn thiện pháp luật, chính sách đột phá về sở hữu, đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực phát triển như vốn, đất đai, công nghệ, dữ liệu; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; khuyến khích làm giàu hợp pháp, chính đáng. Đặc biệt, môi trường kinh doanh phải đạt chuẩn khu vực và quốc tế, thông thoáng, minh bạch, chi phí thấp, an toàn, dễ thực thi.

Một điểm đột phá nữa của Nghị quyết 68 là khẳng định rõ cần xóa bỏ định kiến, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; khơi thông và bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng cho khu vực tư nhân.

Với tinh thần đổi mới, xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện đột phát, Nghị quyết 68 được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới cho KTTN. Bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo, xã Xuân Lãng chia sẻ: Chưa bao giờ khu vực KTTN được đánh giá cao, quan tâm mạnh mẽ và đồng bộ như hiện nay. Nghị quyết xóa bỏ triệt để thái độ định kiến về KTTN; đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước.

Đồng thời, bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm. Mong rằng, Nghị quyết 68 sẽ sớm được thể chế hóa thành chính sách cụ thể, đi vào cuộc sống, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định... giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản, kinh doanh.

Đồng quan điểm, ông Phùng Đức Cường, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên cho rằng: Nghị quyết không chỉ tạo hành lang pháp lý thuận lợi mà còn xác lập tinh thần đồng hành, hỗ trợ thực chất, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đây là điều rất cần thiết trong giai đoạn mà các doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước cả thách thức và cơ hội từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập toàn cầu sâu rộng.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 68 đã đặt nền móng cho sự chuyển biến toàn diện về chính sách phát triển KTTN. Việc mở rộng tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường, công nghệ cho khu vực KTTN; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nghiên cứu phát triển, tham gia sâu vào mạng lưới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân hiện đại, không chỉ giỏi kinh doanh mà còn có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước và vươn tầm thế giới. Đây vừa là cơ hội, vừa cởi trói về mặt cơ chế chính sách, giúp các doanh nghiệp tư nhân của tỉnh tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền.

Để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, tạo bệ phóng cho KTTN phát triển, tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động triển khai nghị quyết, xác định tầm nhìn đến 2045, mục tiêu đến năm 2030 và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Trong đó, xác định rõ 4 “trụ cột” phải đồng bộ triển khai:

Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục để giảm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp; phát triển hạ tầng, quỹ đất, tín dụng, nhân lực để mở rộng không gian phát triển cho KTTN; khuyến khích đổi mới, số hóa, xanh hóa để nâng tầm doanh nghiệp tư nhân; kết nối và bảo vệ doanh nghiệp để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn. Thường xuyên đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, điểm nghẽn và rào cản phát triển trên tinh thần tạo cơ chế, trao niềm tin và truyền cảm hứng để KTTN bứt phá, trở thành một “trụ cột phát triển” của nền kinh tế.

Trần Tỉnh