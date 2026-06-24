Ngoại giao kinh tế mở đường cho dòng vốn đầu tư

Từ nhiều năm nay, Phú Thọ luôn xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đối ngoại. Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện, tỉnh chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác nước ngoài; tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác của tỉnh nghe giới thiệu về Tập đoàn Geely trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, tháng 4/2026. Ảnh: TL

Đến nay, tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với 21 địa phương thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Các mối quan hệ này không chỉ góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị mà còn mở ra cơ hội hợp tác thiết thực về đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Điểm nổi bật của công tác đối ngoại những năm gần đây là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ giao lưu, hợp tác truyền thống sang phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế. Nhiều đoàn công tác của tỉnh đã đến làm việc, xúc tiến đầu tư tại Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, UAE, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Phần Lan và nhiều quốc gia khác. Đồng thời, tỉnh cũng thường xuyên đón tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động ngoại giao kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Tháng 4/2026, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dẫn đầu đã làm việc tại Thượng Hải và một số địa phương của Trung Quốc nhằm quảng bá môi trường đầu tư, giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics và hạ tầng của tỉnh. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tiếp xúc với nhiều tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực điện tử, sản xuất thiết bị, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cơ hội hợp tác đầu tư.

Song song với hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, tỉnh cũng tích cực kết nối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư. Cuối tháng 5/2026, Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại đây, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Những hoạt động xúc tiến đầu tư liên tục, bài bản và có trọng tâm cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại thành cơ hội hợp tác thực chất, đưa dòng vốn đầu tư chất lượng cao đến với địa phương.

Nếu ngoại giao kinh tế là cánh cửa mở ra cơ hội thì môi trường đầu tư chính là yếu tố quyết định khả năng giữ chân nhà đầu tư lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Phú Thọ đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; xác định doanh nghiệp là trung tâm, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư. Chính quyền các cấp chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn khảo sát, chuẩn bị đầu tư cho đến quá trình triển khai dự án.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có trên 740 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 14 tỷ USD, đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thu hút trên 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn FDI tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như điện tử, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện, công nghệ cao và chế biến chế tạo. Các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và nhiều quốc gia khác tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, khẳng định niềm tin vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Đầu năm 2026, đoàn doanh nghiệp gồm lãnh đạo 12 tập đoàn, tổng công ty thuộc Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã đến khảo sát các khu công nghiệp và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Thọ đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Những kết quả đạt được không chỉ xuất phát từ lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện hay nguồn nhân lực dồi dào, mà còn là thành quả của quá trình xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, cầu thị và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngoại giao kinh tế trong giai đoạn mới, ngày 4/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216 triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Kế hoạch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng quan hệ với các đối tác có thế mạnh về công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế số, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; vận động hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, môi trường và chuyển đổi số. Một điểm đáng chú ý là tỉnh cũng đặt mục tiêu phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào tham gia các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch của vùng và cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài thông qua ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Từ những chuyến xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, những cuộc gặp gỡ với các tập đoàn đa quốc gia, đến việc kiên trì cải thiện môi trường kinh doanh trong nước, Phú Thọ đang từng bước chuyển hóa các mối quan hệ hợp tác quốc tế thành nguồn lực phát triển thực chất. Trong dòng chảy hội nhập hiện nay, ngoại giao kinh tế không chỉ là nhiệm vụ của ngành đối ngoại mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Đó cũng là con đường để vùng Đất Tổ tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới cho chặng đường phía trước.

Quang Nam