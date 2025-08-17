Ngôi trường mang tên người Anh hùng Hoàng Văn Thụ

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, với gần 80 năm xây dựng và phát triển, là biểu tượng của truyền thống cách mạng và sự nỗ lực không ngừng trong đào tạo nhân tài của tỉnh Phú Thọ.

Dấu ấn lịch sử trên mảnh đất cách mạng

Thầy và trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ ôn lại truyền thống của trường bên Tượng đài người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc Hoàng Văn Thụ trong khuôn viên nhà trường.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, với gần tám thập kỷ gắn bó, không chỉ là nơi ươm mầm các thế hệ học sinh ưu tú mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của giáo dục tỉnh Phú Thọ. Câu chuyện về ngôi trường là minh chứng sống động cho sức mạnh truyền thống cách mạng trong việc chắp cánh cho những ước mơ, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.

Thầy Bùi Văn Đường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thành lập năm 1947 với tên gọi Trường cấp I Lạc Long Quân, tại vùng núi Mường Vang (Lạc Sơn), ngôi trường trải qua nhiều lần thay đổi địa điểm do chiến tranh trước khi chính thức mang tên nhà lãnh đạo cộng sản xuất sắc Hoàng Văn Thụ vào năm 1951. Đến năm 1959, trường trở thành Trường cấp III Hoàng Văn Thụ- Trường cấp III đầu tiên của tỉnh Hòa Bình.

Lịch sử trường gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong những năm tháng gian khó ấy, thầy trò vẫn nỗ lực “Dạy tốt- Học tốt”, trở thành trường cấp III xuất sắc nhất Liên khu III. Năm học 1961- 1962, nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1966, được tuyên dương là một trong 9 trường tiên tiến xuất sắc nhất miền Bắc.

Phát triển bền vững - Vươn tầm khu vực

Cô trò lớp 11 chuyên Trung ôn tập chuẩn bị sẵn sàng năm học mới.

Bước vào thời kỳ đổi mới, năm 1991, trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân tài với tên gọi Trường PTTH Năng khiếu Hoàng Văn Thụ; đến năm học 2001- 2002 chính thức trở thành Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, chuyên phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu toàn diện. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà trường đã nhận nhiều phần thưởng cao quý: 6 lần Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2014.

Năm học 2024- 2025, trường có 41 lớp với 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục dẫn đầu tỉnh với tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp và đỗ đại học đạt 100%; điểm trung bình thi tốt nghiệp đạt 7,41; có 36 điểm 10, 2 học sinh thủ khoa, nằm trong top 10 trường có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Phú Thọ. Trong 5 năm qua, số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia tăng liên tục, trong đó có học sinh đoạt giải Nhất trong 9 năm gần đây. Công tác phát triển Đảng được chú trọng với 80 đoàn viên ưu tú được kết nạp giai đoạn 2020- 2025.

Toàn bộ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trên 60% vượt chuẩn; nhiều thầy cô là giáo viên cốt cán của tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác bồi dưỡng chuyên môn cho ngành. Trường tích cực hợp tác với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, đại học trong và ngoài nước, đồng thời tham gia các hoạt động của khối trường chuyên khu vực Duyên hải- Đồng bằng Bắc Bộ và Trung du - miền núi phía Bắc.

Phòng truyền thống của nhà trường là nơi lưu giữ, trung bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển, hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Nhà trường đặt mục tiêu mở rộng quy mô lớp chuyên, nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn, phấn đấu có học sinh tham gia đội tuyển khu vực và quốc tế; đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đặc biệt, trường đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dạy, học và sinh hoạt cho khoảng 2.000 học sinh, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân tài hàng đầu khu vực.

Em Nguyễn Vân Khanh, học sinh vừa đỗ Thủ khoa khối D04 của tỉnh, bày tỏ: “Em luôn tự hào là học sinh của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Ở đây, em nhận được sự quan tâm tận tình của thầy cô, môi trường học tập năng động và truyền cảm hứng để em không ngừng nỗ lực.”

Hiệu trưởng Bùi Văn Đường khẳng định: “Truyền thống quý báu 78 năm qua là nền tảng để thầy trò nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khơi dậy và chắp cánh cho những ước mơ, góp phần phát triển tỉnh nhà và đất nước".

Hồng Duyên