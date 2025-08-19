Người bệnh đái tháo đường nên ăn bao nhiêu mướp đắng mỗi ngày?

Mặc dù ăn mướp đắng có lợi cho bệnh đái tháo đường nhưng người bệnh cần biết ăn đúng cách và nên ăn bao nhiêu là đủ.

1. Lợi ích của mướp đắng đối với bệnh đái tháo đường

Mướp đắng là một loại thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khỏe và giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường nhờ các hợp chất có hoạt tính sinh học và chất xơ giúp tăng cường chuyển hóa glucose, giảm sự tích tụ cholesterol và kiểm soát cân nặng. Tất cả những lợi ích này đều thuận lợi cho việc kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường.

Mướp đắng chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và làm giảm lượng đường trong máu. Đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe.

Mướp đắng cũng rất giàu chất xơ và có lượng calo thấp, gần như không có chất béo giúp người bệnh đái tháo đường kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Ăn mướp đắng đúng cách có lợi cho người bệnh đái tháo đường.

Ăn mướp đắng tốt cho người bệnh đái tháo đường nhưng không phải ai cũng biết cách ăn khoa học và có lợi nhất. Ăn quá nhiều hay không đúng cách có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

2. Người bệnh đái tháo đường nên ăn bao nhiêu mướp đắng mỗi ngày?

Mướp đắng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khỏe, vừa giúp kiểm soát đường huyết vừa bổ sung các chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều mướp đắng có thể gây hạ đường huyết đột ngột và rối loạn tiêu hóa.

Theo TS.BS. Trần Thị Minh Nguyệt, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mướp đắng được nhiều người bệnh đái tháo đường lựa chọn bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên cần lưu ý về liều lượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Khuyến nghị với người lớn khỏe mạnh có thể sử dụng khoảng 100 - 200 g mướp đắng tươi mỗi ngày, chế biến dưới dạng luộc, xào, nấu canh hoặc ép nước uống.

Với người bệnh đái tháo đường, liều lượng này cũng được xem là phù hợp nếu không có các chống chỉ định đặc biệt như đang dùng thuốc hạ đường huyết mạnh hoặc có tiền sử hạ đường huyết đột ngột.

Việc tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, nhất là dưới dạng nước ép sống hoặc chiết xuất cô đặc có thể gây các tác dụng phụ như: đau bụng, tiêu chảy, hạ đường huyết quá mức, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan, thận nếu dùng kéo dài không kiểm soát...

3. Tham khảo một số món ăn ngon dễ làm từ mướp đắng

Mướp đắng luộc

Đây là cách chế biến đơn giản nhất giúp giữ lại gần như toàn bộ các chất dinh dưỡng. Mướp đắng luộc vừa chín tới dùng chấm với muối vừng hoặc ruốc.

Mướp đắng xào

Xào mướp đắng cũng là cách nhanh gọn và ngon miệng. Mọi người có thể xào mướp đắng tươi với trứng, thịt nạc hoặc tôm. Có thể giảm vị đắng bằng cách thái mướp đắng thành lát mỏng, ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút trước khi chế biến.