Người có uy tín dân tộc Cao Lan làm kinh tế giỏi

Mỗi khi nhắc đến ông Hà Văn Nhật - Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu 7 Yên Kiện, xã Chân Mộng, người dân nơi đây luôn dành cho ông những lời nhận xét đầy yêu mến và tin tưởng.

Khu 7 Yên Kiện, xã Chân Mộng có 116 hộ dân với 445 khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Cao Lan (chiếm tỷ lệ trên 60%). Thời gian qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, ông Hà Văn Nhật và các đảng viên người dân tộc Cao Lan ở khu dân cư đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân. Ông Hà Văn Nhật chia sẻ: "Được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín trong đồng bào DTTS ở khu dân cư, tôi luôn ý thức được trách nhiệm trước cộng đồng, thể hiện rõ vai trò, vị trí và uy tín của mình trong việc vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Những năm qua, đồng bào Cao Lan ở khu 7 Yên Kiện luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các đảng viên người Cao Lan phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, được Nhân dân tin yêu, quý mến".

Người có uy tín, Trưởng Ban công tác mặt trận Hà Văn Nhật thường xuyên trao đổi, phối hợp với MTTQ xã và các tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Dưới sự tuyên truyền, vận động của xã, các ban, ngành, đoàn thể ở khu dân cư và cá nhân ông Hà Văn Nhật, trong các cuộc vận động và phong trào, bà con khu 7 Yên Kiện rất đồng thuận, đoàn kết, cùng chung tay thực hiện. Ông Nhật được người dân tin yêu, quý trọng, bầu là người có uy tín ở khu dân cư bởi thường xuyên gắn bó, giúp đỡ, coi người dân như ruột thịt; tích cực tuyên truyền, vận động, nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế... Bên cạnh đó, ông còn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi hơn 600 lợn thịt, hươu lấy nhung, trồng rừng, cây ăn quả... cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Đến nay, toàn khu 7 Yên Kiện chỉ còn 8 hộ nghèo, 8 cận nghèo, là khu dân cư văn hóa, gần 100% đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố ngày càng được nâng lên... Trong khu xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế về chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ, chế biến gỗ...

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào, Người có uy tín, Trưởng Ban công tác mặt trận Hà Văn Nhật còn đi đầu trong phát triển kinh tế giỏi.

Đồng chí Hoàng Công Thưởng - Bí thư Đảng ủy xã Chân Mộng cho biết: "Những năm qua, người có uy tín, Trưởng Ban công tác mặt trận Hà Văn Nhật luôn là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Đồng chí rất tâm huyết, thường xuyên gần dân, sát dân nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhà nước; cống hiến, làm tốt vai trò NCUT trong đồng bào DTTS, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước".

Ghi nhận những nỗ lực cống hiến của ông Hà Văn Nhật trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong triển khai, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngọc Lam