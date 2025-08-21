Người dân đã có thể xuất trình Giấy phép lái xe trên VNeID

Để tháo gỡ khó khăn về việc thiếu phôi Giấy phép lái xe (GPLX), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có chủ trương tạo điều kiện cho người dân sau khi thi đỗ sát hạch hoặc đã hoàn thành thủ tục cấp đổi GPLX trên hệ thống được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc kiểm tra GPLX được thực hiện trên môi trường điện tử, thông qua ứng dụng VNeID, góp phần tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch cấp GPLX tại hội đồng thi Trung tâm dạy nghề Thanh Thủy

Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) vừa đưa ra giải pháp kịp thời, chỉ cần thi đỗ sát hạch và hoàn thành thủ tục cấp đổi GPLX thành công trên hệ thống, người dân đã có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện trên đường. Đây được xem là một chủ trương mang tính đột phá, thể hiện sự đồng hành, lắng nghe và giải quyết khó khăn cho người dân của lực lượng chức năng.

Cần gấp GPLX để đi làm ăn, chị Bùi Thị Ngọc, xã Vạn Xuân tỏ ra khá đồng tình với chủ trương trên vì sẽ không cần chờ đợi lâu, gây gián đoạn công việc. Chị chia sẻ: "Hiện nay, hầu như mọi người dân đều đã có điện thoại thông minh và VNeID cấp độ 2. Vì vậy, chủ trương này đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số của các cấp, ngành".

Khi chưa có GPLX bản cứng, người dân xuất trình bằng lái trên VNeID hoặc số GPLX khi được kiểm tra

Để đảm bảo việc kiểm soát GPLX được thực hiện một cách thuận lợi và minh bạch, Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT kiểm tra GPLX của người dân trên môi trường điện tử. Người dân có thể cung cấp thông tin GPLX trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc cung cấp số GPLX, số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp.

Theo Thượng tá Trần Văn Nam - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: “Quy trình cấp GPLX điện tử diễn ra ngay sau khi thí sinh đạt kết quả sát hạch, dữ liệu sẽ được đội sát hạch gửi về Cục CSGT để cấp định danh số GPLX. Tiếp đó, dữ liệu được chuyển đến Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để cập nhật lên ứng dụng VNeID của người dân. Cuối cùng, kết quả sẽ được thông báo về Công an các tỉnh, thành phố và trung tâm nơi thí sinh dự thi.

Người dân chỉ cần thi đạt GPLX là đủ điều kiện lái xe

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc thiếu phôi GPLX bản cứng là do đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định. Hơn nữa, việc thiết kế mẫu và tiêu chuẩn phôi giấy phép cũng cần khoảng 2-3 tháng. Cùng với đó, kinh phí mua phôi thẻ cũng gặp vướng mắc sau khi lực lượng công an tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp GPLX ô tô; đổi, cấp lại bằng lái; cấp GPLX quốc tế từ ngành GTVT cũ (bây giờ là ngành Xây dựng).

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Phòng CSGT cũng đưa ra khuyến cáo: Trường hợp CSGT không chấp nhận việc kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi phải có GPLX bản cứng, người dân có thể phản ánh lên cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết.

Chủ trương mới không chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt về thiếu phôi GPLX mà còn mở ra một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý giao thông bằng công nghệ. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp người dân Phú Thọ nói riêng và cả nước an tâm hơn khi tham gia giao thông.

Đây là một điểm sáng, thể hiện sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc xây dựng một xã hội số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thùy Trang