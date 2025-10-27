Người đưa hương sắc núi rừng lên bản đồ du lịch quốc tế

Giữa thung lũng Mai Châu yên bình, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên cánh đồng lúa và rừng trúc xanh rì, có một góc nhỏ mang tên Little Mai Chau Homestay. Chủ nhân của nơi ấy là Hà Thị Hường, cô gái người Thái ở xóm Nà Chiềng thuộc xã Nà Phòn cũ, nay là xã Mai Châu tỉnh Phú Thọ, người đã đưa hương sắc núi rừng lên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ Little Mai Chau Homestay nhìn về phía trước là khung cảnh yên bình

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Mai Châu, sau khi tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Hà Thị Hường từng làm hướng dẫn viên du lịch suốt 7 năm. Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ với du khách quốc tế đã gieo trong chị ước mơ: Tại sao mình không thử làm du lịch ngay chính trên quê hương mình? Năm 2018, Hường bắt đầu hành trình khởi nghiệp đầy gian nan. Hai vợ chồng chị đi vay vốn ngân hàng trên chiếc xe cà tàng, nơm nớp lo thủng lốp giữa đường. Sau nhiều vòng thẩm định, họ vay được 200 triệu đồng là số tiền không nhỏ với một gia đình trẻ ở miền núi. “Hồi đó, sợ lắm, sợ không làm được, sợ thất bại, nhưng nghĩ nếu không bắt đầu, thì giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ thôi,” Hường kể.

Little Mai Chau Homestay được xây dựng từ hai bàn tay trắng bằng tâm huyết, niềm tin và sự kiên trì của 2 vợ chồng Hà Thị Hường

Từ 2 bàn tay trắng, chị dựng nên hai ngôi nhà sàn nhỏ, thêm vài phòng bungalow bằng tre nứa. Vật liệu cũ, nhưng công trình chứa đầy tâm huyết. “Tiền hết sạch, nhưng niềm tin thì không cạn. Homestay mở cửa, hai vợ chồng chỉ ước mỗi ngày có 2 khách thôi cũng đủ trả lãi ngân hàng”, nhớ lại những ngày đầu, Hường cười với ánh mắt long lanh.

Rồi may mắn đến. Năm 2019, Little Mai Chau Homestay bắt đầu đông khách. Có hôm đông đến mức vợ chồng Hường phải nhường cả phòng ngủ cho khách. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Năm 2020, dịch Covid-19 ập đến, khách vắng bóng, homestay đóng băng suốt nhiều tháng trời. “Có những ngày bếp không nổi lửa, lòng nóng như lửa đốt,” chị nhớ lại. Thế rồi, bằng niềm tin và sự kiên trì, 2 vợ chồng trẻ đã vượt qua tất cả. Khi dịch bệnh qua đi, du khách quay lại và Little Mai Chau Homestay lại sáng đèn, rộn rã tiếng cười.

Hà Thị Hường kể về những tháng ngày gian khó trên hành trình khởi nghiệp

Homestay của Hà Thị Hường đúng như tên gọi - một “góc nhỏ” nhưng đầy bình yên. Phía sau là rừng trúc vi vút, trước mặt là cánh đồng lúa vàng trải dài trong thung lũng. Từ hiên nhà sàn, du khách có thể nghe tiếng chim, ngửi mùi lúa chín, nhìn khói bếp lam chiều bay trên mái nhà sàn của những bản làng người Thái. Cảnh sắc ấy khiến bao người siêu lòng. Camille Boursin, du khách Pháp, chia sẻ: Trước khi đến đây, tôi đã xem rất nhiều bài viết trên Lonelyplanet, Airbnb hay Tripadvisor, nhưng tận mắt thấy mới thật sự choáng ngợp. Một nơi vừa đẹp vừa bình yên đến lạ. Còn Craig George, quốc tịch New Zealand, đến lần đầu năm 2023 rồi quay lại nhiều lần, thậm chí dẫn cả vợ con trở lại Việt Nam để cùng trải nghiệm cuộc sống vùng cao. “Ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn có con người chân thành, mến khách là những điều mà tôi tìm kiếm trong mỗi chuyến đi” anh nói. Không chỉ được lòng du khách, Little Mai Chau Homestay còn được nhiều trang du lịch quốc tế như lonelyplanet.com, tripadvisor.com, agoda.com, booking.com... thường xuyên lựa chọn, giới thiệu là điểm đến hấp dẫn ở miền núi Tây Bắc Việt Nam. Một cơ sở nhỏ giữa thung lũng Mai Châu bỗng được cả thế giới biết đến đó là thành quả ngọt ngào của một hành trình đầy gian nan.

Camille Boursin, du khách đến từ Pháp khi đến Little Mai Chau Homestay đã mê mẩn với vẻ đẹp và sự yên bình ở nơi đây

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú, Hà Thị Hường còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa Thái. Du khách được tự tay làm cơm lam, dệt thổ cẩm, đan vòng tay, đạp xe xuyên bản, hay tham gia các đêm văn nghệ quanh bếp lửa. Từ chính homestay của mình, chị đã quảng bá sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống ra thị trường quốc tế. Nhiều du khách đặt mua sản phẩm qua mạng, giúp người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập. Hường thành lập nhóm sản xuất thổ cẩm trong bản, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức lương trung bình 5,5 triệu đồng/tháng, cùng 5 lao động thời vụ là hướng dẫn viên, thợ dệt, người biểu diễn văn nghệ.

Hàng ngày Little Mai Chau Homestay của Hà Thị Hường vẫn đều đặn đón khách đến từ khắp nơi

Mô hình “Thanh niên khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng” của Hà Thị Hường trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên lập nghiệp ở Mai Châu, giúp giữ chân lớp trẻ ở lại quê hương, phát triển kinh tế gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Little Mai Chau Homestay từ một góc nhìn khác

7 năm làm nghề, mỗi ngày của Hà Thị Hường bắt đầu từ 5 giờ sáng bằng việc dọn sân, nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng cho khách. Đến tận đêm muộn mới được ngồi nghỉ. Nhưng chị bảo: Dù mệt nhưng vẫn thấy vui vì mỗi ngày đều được đón khách, được kể chuyện về quê mình cho du khách phương xa. Với những nỗ lực đó, Hà Thị Hường được ghi nhận là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên khởi nghiệp của xã Mai Châu. Nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Thị Hường vẫn khiêm tốn nói mình chưa thật sự thành công. Nhưng với những gì chị đã làm, Little Mai Chau Homestay không chỉ là một điểm đến, mà còn là biểu tượng của nghị lực và của khát vọng đưa hương sắc núi rừng Mai Châu vươn xa.

Mạnh Hùng