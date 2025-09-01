Người tiên phong “đánh thức” tiềm năng du lịch Mai Châu

Học xong khoa Tiếng Anh, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, chị Hà Thị Hường ở xã Mai Châu đi làm hướng dẫn viên và quản lý nhà hàng. Sau 7 năm chị quyết định rẽ hướng sang du lịch cộng đồng. Câu chuyện khởi nghiệp của chị Hường đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người dân địa phương.

Chị Hường (ở giữa) cùng đoàn khách nước ngoài trải nhiệm ở Mai Châu.

Từ tháng 6/2017, nhận thấy tiềm năng từ bản sắc văn hóa dân tộc Thái và nghề dệt truyền thống tại Mai Châu chị đã vay vốn và mở homestay đầu tiên mang tên Little Mai Chau Homestay. Chị Hường xác định phân khúc khách hàng mục tiêu là du khách trẻ, đến từ châu Âu, có xu hướng đặt phòng trực tiếp qua các nền tảng trực tuyến thay vì qua công ty lữ hành. Chiến lược này đã mang lại thành công bất ngờ.

Chỉ sau 6 tháng hoạt động, homestay của chị đã đạt tỷ lệ lấp đầy phòng hàng ngày cao. Ngay từ năm 2019, doanh thu từ tiền phòng đã đạt trung bình trên 51 triệu đồng/tháng, cả năm lên tới hơn 620 triệu đồng. Với những thành công ban đầu, chị đã mở rộng quy mô, xây dựng thêm 2 nhà sàn và 6 bungalow để đáp ứng nhu cầu của du khách. Đến nay, doanh thu đã đạt gần 1 tỷ đồng/năm.

Homestay của chị Hường được khách nước ngoài ưa thích bởi sự sáng tạo và gần gũi với thiên nhiên.

Chị Hường chia sẻ: Xã Mai Châu chủ yếu là người dân tộc Thái, sinh sống bằng nông nghiệp. Xã còn là cái nôi lưu giữ nghề dệt truyền thống. Do vậy, để phát triển được nghề làm du lịch cần có hướng đi riêng. Tôi xác định khách hàng mục tiêu là khách nước ngoài trẻ, đến từ các nước châu Âu, phân khúc bình dân và thường sử dụng cách thức đặt phòng trực tiếp qua các trang thương mại điện tử chứ không qua công ty, văn phòng du lịch.

Bên cạnh việc kinh doanh lưu trú, chị Hường còn nhận ra rằng nghề dệt truyền thống của người Thái ở Mai Châu đang dần mai một. Trước sự cạnh tranh của hàng hóa giá rẻ và xu hướng thanh niên bỏ làng đi làm công nhân, chị đã kết hợp homestay với việc quảng bá văn hóa địa phương. Các tour du lịch trải nghiệm như đạp xe khám phá bản Nhót, học dệt thổ cẩm, hay lớp học nấu ăn các món cơm lam đã thu hút sự quan tâm của du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Từ đó, chị Hường đã thành lập một nhóm sản xuất thổ cẩm truyền thống, giúp quảng bá sản phẩm và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ trong bản.

Nhằm thu hút nhiều khách hàng chị Hường đã nhanh chóng thích ứng bằng cách đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội để thu hút khách nội địa, Hiện tại, homestay của chị tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động và hợp tác với 5 lao động khác làm hướng dẫn viên, thợ dệt theo sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân Mai Châu.

Việt Lâm