Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời

Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ trần sáng 16/9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lễ viếng được tổ chức từ 9h đến 11h ngày 18/9, lễ truy điệu từ 11h đến 11h30 cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trườngÔng Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường

Ông Lê Huy Ngọ sinh năm 1938 tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (cũ), nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 6, Ủy viên Trung ương khóa 6, 7, 8, 9; đại biểu Quốc hội khóa 9, 10.

Từ năm 1956, ông theo học Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương, sau đó công tác tại Ty Nông nghiệp Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, ông lần lượt giữ nhiều chức vụ tại Vĩnh Phúc như Trưởng phòng Kế hoạch Ty Nông nghiệp, Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú.

Từ năm 1988, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, sau đó giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Năm 1997, ông được phân công làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. Sau khi nghỉ hưu năm 2008, ông tiếp tục tham gia cố vấn Chương trình xây dựng nông thôn mới của Trung ương và Chính phủ.

Trong giai đoạn ông giữ cương vị Bộ trưởng, Việt Nam vươn lên thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Ông khởi xướng phong trào “cánh đồng 50 triệu/ha”, thúc đẩy chương trình kiên cố hóa kênh mương, mở rộng tưới tiêu hàng trăm nghìn hecta; chỉ đạo dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng từ 33% cuối thập niên 1990 lên gần 40% cuối những năm 2000.

Ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản dưới thời ông lần đầu vượt mốc một tỷ USD kim ngạch xuất khẩu năm 2004, mở đường để Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu khu vực.

TS Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Quy hoạch thủy lợi miền Nam, chia sẻ ông Ngọ được nhiều người gọi là “bộ trưởng bão lụt”. Lý do không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi “cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn”.

Theo ông Trường, từ khi làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, ông Lê Huy Ngọ đã khởi xướng khoán hộ, khoán rừng, góp phần giải phóng sức sản xuất. Khi giữ cương vị Bộ trưởng, ông là người tiên phong đặt nền móng cho chương trình Nông thôn mới với khát vọng thay đổi bộ mặt làng quê Việt Nam, nâng vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế.

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng nhì; nhiều Huân chương Lao động và Kháng chiến hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Lao động vì sự nghiệp hợp tác Việt Nam - Lào; Huân chương Sư tử Vàng của Sénégal; cùng bằng khen của Thủ tướng, Liên Hợp Quốc và nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương khác.

Nguồn vnexpress.net