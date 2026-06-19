Nha Khoa Kim khẳng định vị thế hệ thống nha khoa uy tín tại Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc và thẩm mỹ răng miệng ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một địa chỉ nha khoa uy tín, ứng dụng công nghệ hiện đại là ưu tiên của nhiều khách hàng. Với hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Nha Khoa Kim không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và chuẩn hóa quy trình điều trị, từng bước khẳng định vị thế là một trong những hệ thống nha khoa uy tín tại Việt Nam.

Hệ thống nha khoa quy mô lớn, phát triển bền vững

Nha Khoa Kim hiện sở hữu mạng lưới hàng chục phòng khám trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng mỗi năm. Mỗi cơ sở đều được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực nhằm đảm bảo chất lượng điều trị thống nhất trên toàn hệ thống.

Không chỉ mở rộng quy mô, Nha Khoa Kim còn chú trọng xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sau điều trị đều được số hóa và quản lý khoa học, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp, thuận tiện cho khách hàng.

Đặc biệt, hệ thống còn nhận được sự đồng hành từ quỹ đầu tư ABC Impact thuộc Temasek (Singapore), tạo nền tảng để tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng dịch vụ nha khoa chất lượng cao tại Việt Nam.

Khẳng định uy tín bằng nhiều thành tựu y khoa nổi bật

Uy tín của một hệ thống nha khoa không chỉ được đánh giá qua quy mô mà còn thể hiện bằng những thành tựu chuyên môn đạt được trong quá trình phát triển. Nha Khoa Kim vinh dự được trao Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam với mô hình quản lý chuỗi phòng khám thông minh KimHIS. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nha khoa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu trải nghiệm điều trị cho khách hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn đạt nhiều chứng nhận uy tín như:

Chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng.

Chứng nhận GCR (Global Clinic Rating) của Hoa Kỳ.

Là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Nha Khoa Kim là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard

Những thành tựu này là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững cũng như cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của Nha Khoa Kim.

Ứ ng dụng công nghệ nha khoa hiện đại

Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của Nha Khoa Kim là sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị. Hệ thống được trang bị:

Máy chụp CT Cone Beam 3D

Máy X-quang Panorex – Cephalometric kỹ thuật số

Máy Scan 3D lấy dấu răng không cần vật liệu truyền thống

Phần mềm thiết kế nụ cười kỹ thuật số

Công nghệ CAD/CAM trong chế tác phục hình răng sứ.

Đặc biệt, Nha Khoa Kim là một trong những đơn vị ứng dụng Robot định vị cấy ghép Implant X-Guide. Công nghệ dẫn đường động này giúp bác sĩ theo dõi vị trí mũi khoan theo thời gian thực, nâng cao độ chính xác trong quá trình đặt trụ Implant, đồng thời giảm xâm lấn, hạn chế sưng đau và rút ngắn thời gian phục hồi.

Ngoài ra, hệ thống kính hiển vi nha khoa hiện đại cũng hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, nâng cao hiệu quả điều trị nội nha và bảo tồn tối đa răng thật. Việc liên tục cập nhật công nghệ tiên tiến giúp Nha Khoa Kim đáp ứng hiệu quả các dịch vụ từ nha khoa tổng quát đến phục hình, chỉnh nha và cấy ghép Implant phức tạp.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, tận tâm với từng khách hàng

Song song với đầu tư công nghệ, Nha Khoa Kim đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản tại các trường đại học y khoa uy tín trong và ngoài nước, thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, hội nghị khoa học và khóa học quốc tế nhằm cập nhật những kỹ thuật điều trị mới nhất.

Mỗi khách hàng đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa dựa trên tình trạng răng miệng thực tế. Nhờ đó, quá trình điều trị đạt hiệu quả tối ưu, đồng thời đảm bảo tính an toàn và hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.

Bác sĩ Nha Khoa Kim đang tư vấn khách hàng sử dụng Robot X-Guide hỗ trợ niềng răng Implant

Đối với những khách hàng quan tâm đến bảng giá làm răng , các bác sĩ sẽ luôn tư vấn chi tiết trước khi điều trị và xây dựng nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của từng người. Tinh thần tận tâm, trách nhiệm cùng sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình điều trị là yếu tố giúp Nha Khoa Kim nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng trong nhiều năm qua.

Quy trình điều trị chuẩn y khoa, an toàn

Nha Khoa Kim áp dụng quy trình điều trị khép kín theo tiêu chuẩn y khoa với đầy đủ các bước từ thăm khám, chẩn đoán, tư vấn, điều trị đến tái khám định kỳ. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn được đầu tư đồng bộ với máy hấp tiệt trùng hiện đại, dụng cụ điều trị được xử lý theo quy trình vô khuẩn nghiêm ngặt và đóng gói riêng cho từng khách hàng.

Các vật tư tiêu hao được sử dụng một lần theo đúng quy định nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Nhờ quy trình làm việc chuyên nghiệp và chuẩn hóa trên toàn hệ thống, khách hàng luôn cảm thấy an tâm khi trải nghiệm các dịch vụ tại Nha Khoa Kim.

Đa dạng dịch vụ, đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc răng miệng

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực Implant và nha khoa thẩm mỹ, Nha Khoa Kim còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ như khám răng tổng quát, điều trị tủy, nhổ răng khôn, cạo vôi răng, tẩy trắng răng, bọc răng sứ, niềng răng, phục hình răng mất và chăm sóc răng miệng định kỳ.

Riêng lĩnh vực cấy ghép Implant – thế mạnh nổi bật của hệ thống, khách hàng cũng được tư vấn đầy đủ chi phí trồng răng implant , loại trụ phù hợp, kế hoạch điều trị và thời gian phục hồi trước khi tiến hành, giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả lâu dài.

Sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn, hệ thống công nghệ, quy trình điều trị chuẩn quốc tế cùng những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y khoa đã góp phần đưa Nha Khoa Kim trở thành lựa chọn của hàng triệu khách hàng. Đây cũng là nền tảng để hệ thống tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu nha khoa hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng người dân trên hành trình kiến tạo nụ cười khỏe đẹp.

Thông Tin liên Hệ

CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Địa chỉ : 150-152 Hai Bà Trưng, , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:19006899

Email:cskh@kimdental.vn