Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh: Khởi đầu tham vọng lớn

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh, ở lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 19h ngày 3/9.

Hôm nay 3/9, sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Việt Trì (Phú Thọ), nơi sẽ diễn ra trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh ở lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2026. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h.

U23 Việt Nam có sự tự tin lớn trước vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Với tinh thần đang lên cùng sự quyết tâm thể hiện mình sau chức vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, U23 Việt Nam đặt mục tiêu không gì khác là giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào đầu năm sau ở Saudi Arabia.

Để đạt được mục tiêu ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ cần phải có khởi đầu suôn sẻ trong trận đấu với U23 Bangladesh vào tối nay trên sân Việt Trì. Lực lượng của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại lần này vẫn đa phần là những cái tên đã thi đấu ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và đang được thi đấu ngày càng nhiều ở V-League. Điều đó sẽ mang đến cho các cầu thủ sự tự tin khi được chơi bóng cùng nhau trong thời gian dài.

Xét về nhiều mặt, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng U23 Bangladesh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu. Đại diện Nam Á thể hiện quyết tâm rất lớn cho việc gây bất ngờ ở giải đấu năm nay khi LĐBĐ nước này đã hỗ trợ để các cầu thủ có gốc nước ngoài sớm sở hữu quốc tịch Bangladesh.

Trong số các cầu thủ sở hữu yếu tố nước ngoài của U23 Bangladesh đáng chú ý có chân sút Cuba Mitchell, cầu thủ có cả dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh.

Cuba Mitchell (trái), cầu thủ gốc Anh của U23 Bangladesh. (Ảnh: BFF)

Tiền đạo sinh năm 2005 này sinh ra ở Birmingham (Anh), có thời gian ăn tập và thi đấu cho các đội trẻ của Birmingham cũng như Sunderland.

Sự có mặt của Cuba Mitchell hứa hẹn sẽ mang đến thêm sức mạnh cho U23 Bangladesh, đồng thời khiến U23 Việt Nam cần phải cẩn trọng trong trận đấu này.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h và được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Nguồn vov.vn