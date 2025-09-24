Nhặt được của rơi, tìm người trả lại

{title}
Ngày 23/9, bà Hoàng Thị Thê, thường trú tại xóm Bò, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ trên đường đi làm qua khu vực cổng trụ sở UBND xã Vân Sơn có nhặt được 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo A5s màu đen, bên trong ốp lưng điện thoại có 365.000 đồng tiền mặt nên đã mang đến trình báo, giao nộp tại trụ sở Công an xã Vân Sơn để tìm người đánh rơi trả lại.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Vân Sơn đã nhanh chóng xác minh, xác định bà Hà Thị Lai, trú tại xóm Hày Trên là chủ sở hữu chiếc điện thoại. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, tại Công an xã bà Hoàng Thị Thê đã tiến hành trao trả lại nguyên vẹn, đầy đủ toàn bộ tài sản cho bà Hà Thị Lai.
Nhận lại tài sản, bà Lai không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Hoàng Thị Thê cùng sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an xã Vân Sơn.
Bà Hà Thị Lai nhận lại tài sản của mình tại cơ quan công an xã Vân Sơn
Hành động của bà Hoàng Thị Thê tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự nhân ái trong đời sống thường nhật. Đây là hình ảnh đẹp cần được lan tỏa, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình
Đinh Thắng
