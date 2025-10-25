Nhiều ca bệnh liệt mặt ngoại biên do thay đổi thời tiết

{title}
Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê những ngày qua đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng như méo miệng, mắt nhắm không kín, được bác sĩ chẩn đoán liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7.
Một bệnh nhân bị liệt mặt ngoại biên đang điều trị nội trú tại Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê
Trao đổi với PV, bác sỹ Phạm Anh Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: Do thời tiết thay đổi lạnh đột ngột, trung tâm đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị liệt mặt ngoại biên. Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp châm cứu kết hợp xoa bóp, vật lý trị liệu. Để phòng ngừa, người dân cần giữ ấm cơ thể, đội mũ, đeo khẩu trang, quàng khăn khi ra ngoài; tránh gió lùa trực tiếp vào mặt, nhất là khi ngủ; không tắm khuya, không để cơ thể lạnh sau khi uống rượu bia; tăng cường tập luyện, ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng.
Bệnh nhân được điều trị bằng các phương pháp châm cứu kết hợp xoa bóp, vật lý trị liệu
Liệt mặt do lạnh hay còn gọi là liệt Bell là tình trạng yếu hoặc liệt đột ngột một bên cơ mặt. Người bệnh thường có biểu hiện méo miệng, mắt nhắm không kín, khó nói, khó ăn uống. Theo các bác sĩ, vào thời điểm giao mùa khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, bệnh lý liệt mặt ngoại biên thường tăng cao, nhất là đối với những người có sức đề kháng kém, thường xuyên thức khuya, uống rượu bia hoặc đi xe máy không che chắn kỹ vùng mặt, vùng cổ dễ mắc bệnh hơn.
Các bác sĩ khuyến cáo khi có biểu hiện như méo miệng, mắt nhắm không kín, uống nước rơi vãi, người dân cần đến cơ sở y tế để được can thiệp sớm, tuyệt đối không áp dụng các bài thuốc dân gian khiến bỏ lỡ giai đoạn vàng điều trị. Trường hợp điều trị muộn hoặc sai cách có thể khiến dây thần kinh bị thoái hóa, khó phục hồi hoàn toàn.
Trường Quân
