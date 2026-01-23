Nhiều công ty công nghệ Việt tự tin chinh phục thị trường khó tính như Mỹ và Châu Âu

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, các công ty công nghệ Việt Nam không còn đơn thuần là những “xưởng gia công” phần mềm mà đang khẳng định mình là những đối tác công nghệ đáng tin cậy, sẵn sàng chinh phục những thị trường quốc tế khó tính.

Từ "gia công thuê" đến đối tác chiến lược toàn cầu

Chỉ hai thập kỷ trước, ngành công nghệ Việt Nam còn gắn liền với mô hình outsourcing đơn thuần: nhận việc, làm theo yêu cầu và giao sản phẩm. Tuy nhiên câu chuyện ngày nay đã hoàn toàn khác. Việt Nam hiện là điểm đến lý tưởng cho sự hợp tác chiến lược và lâu dài.

“Sau 2 thập kỷ, Việt Nam đã xếp thứ 2 trong danh sách các quốc gia, điểm đến về dịch vụ CNTT” ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, chia sẻ tại lễ công bố mốc 1 tỷ USD. Đây không chỉ là con số ấn tượng mà còn phản ánh sự thay đổi về nhận thức toàn cầu đối với công nghệ Việt Nam.

Những thành công vang dội trên thị trường khó tính

Thị trường Mỹ và Châu Âu nổi tiếng khắt khe với tiêu chuẩn cao về chất lượng, bảo mật và khả năng đáp ứng yêu cầu phức tạp. Tuy nhiên, các công ty Việt Nam đã không ngừng ghi điểm với những dự án đột phá.

Năm 2021, FPT Software đã trở thành đối tác chính cung cấp giải pháp toàn diện cho Cox Automotive - hãng kinh doanh ô tô hàng đầu Mỹ, với hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD. Năm 2023, công ty lần đầu có khách hàng mang lại doanh thu trên 200 triệu USD, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu phần mềm Việt Nam.

CMC Corporation, một tên tuổi khác, đã phát triển thành công Trung tâm Dữ liệu đạt chuẩn Tier 3 quốc tế và trở thành đối tác của các “ông lớn” công nghệ như Samsung, Microsoft và Intel. VNG Corporation, “kỳ lân công nghệ” đầu tiên của Việt Nam được định giá 1 tỷ USD từ năm 2014, đã tạo ra Zalo - ứng dụng nhắn tin “made in Vietnam” cạnh tranh thành công với Facebook Messenger và WhatsApp tại thị trường nội địa, với hơn 77,7 triệu người dùng tính đến hết quý IV/2024.

Bên cạnh những “kỳ lân công nghệ”, những tập đoàn đa ngành, bản đồ công nghệ Việt ghi dấu ấn đậm nét bởi những cái tên như PowerGate Software - công ty phần mềm Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm đã và đang xác lập vị thế tại các thị trường khó tính như Mỹ và Úc bằng các giải pháp chuyên biệt. PowerGate Software đã tham gia phát triển một nền tảng quản trị nhân sự cho thị trường quốc tế từ giai đoạn MVP, hỗ trợ sản phẩm đạt được tăng trưởng mạnh và đã được Microsoft mua lại,tích hợp vào Microsoft Viva và Microsoft 365. Công ty còn phát triển thành công nền tảng farmland marketplace lớn nhất tại Mỹ và hệ thống CRM/ERP cho thị trường ô tô được triển khai tại hơn 1.000 cửa hàng, được giới thiệu và ghi nhận tại các sự kiện ngành uy tín như AAPEX và SEMA.

Bí quyết chinh phục thị trường quốc tế

Thành công của công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu không phải tự nhiên mà có. Đằng sau đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực, chiến lược dài hạn và tư duy đổi mới không ngừng.

Đầu tư vào con người và công nghệ mới: Các công ty Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với khoảng 1,5 triệu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin; trong đó, có khoảng 500.000 kỹ sư được đào tạo bài bản.

Chứng nhận quốc tế và tiêu chuẩn chất lượng: Nhiều công ty Việt Nam đã đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 27001 về quản lý chất lượng và bảo mật thông tin, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. PowerGate Software là ví dụ điển hình với chứng nhận kép ISO, đảm bảo mọi sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tư duy sản phẩm thay vì tư duy gia công: Thay vì chỉ viết code theo yêu cầu, các công ty Việt Nam ngày càng định vị mình là đối tác chiến lược, tham gia sâu vào việc tư vấn giải pháp, thiết kế kiến trúc và đồng hành lâu dài với khách hàng. PowerGate Software đặt ra nguyên tắc "suy nghĩ như product owner" cho mọi thành viên, đảm bảo họ không chỉ viết code mà còn đóng góp ý tưởng cải tiến sản phẩm.

Chiến lược toàn cầu hóa: Nhiều công ty đã chủ động mở văn phòng, mua lại doanh nghiệp hoặc hợp tác với đối tác tại các thị trường mục tiêu để tiếp cận khách hàng tốt hơn. PowerGate Group đã mở rộng hiện diện tại Úc thông qua PowerGate Australia , với đội ngũ lãnh đạo khu vực giàu kinh nghiệm quốc đến từ các tập đoàn công nghệ lớn.

Thách thức và cơ hội phía trước

Dù đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, công nghệ Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Âu đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải không ngừng đổi mới. Việc xây dựng thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cũng cần thời gian và nỗ lực bền bỉ.

Tuy nhiên, cơ hội là vô cùng lớn. Theo ước tính của Research and Markets, thị trường gia công phần mềm toàn cầu có thể vượt 900 tỷ USD vào năm 2027. Với lợi thế về chi phí, múi giờ thuận lợi cho thị trường Mỹ và Châu Âu, cùng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị phần lớn hơn.

PowerGate Software hướng tới mục tiêu trở thành studio sản phẩm đáng tin cậy nhất châu Á, tiếp tục mở rộng năng lực trong AI, SaaS và phân tích dữ liệu. Các công ty khác cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường.

Câu chuyện công nghệ Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu không chỉ là về doanh thu hay hợp đồng tỷ đô. Đó là câu chuyện về khát vọng vươn ra thế giới và về sự kiên trì, sáng tạo của hàng trăm nghìn kỹ sư Việt Nam. Và với tốc độ phát triển hiện tại, không quá xa vời khi kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu của châu Á trong thập kỷ tới.