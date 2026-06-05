Nhổ răng khôn có cần trồng lại không? Giải đáp từ góc nhìn nha khoa

Nhiều người lo lắng rằng sau khi nhổ răng khôn sẽ phải trồng răng để lấp đầy khoảng trống trên cung hàm. Tuy nhiên, điều này có thực sự cần thiết hay không còn phụ thuộc vào vai trò của răng khôn và tình trạng răng miệng của từng người. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới góc nhìn nha khoa trong bài viết dưới đây.

1. Răng khôn là răng nào và vì sao thường phải nhổ

Răng khôn là tên gọi dân gian của răng hàm lớn thứ ba, hay còn gọi là răng số 8, mọc cuối cùng trên cung hàm trong giai đoạn khoảng mười bảy đến hai mươi lăm tuổi. Vì mọc muộn khi xương hàm đã gần phát triển hoàn chỉnh, răng khôn thường thiếu chỗ và dễ mọc lệch, mọc ngầm hoặc kẹt vào răng bên cạnh.

Khi mọc bất thường, răng khôn có thể gây đau nhức, viêm lợi trùm tái phát, sâu răng số 7 kế bên do khó vệ sinh, thậm chí hình thành nang xương hàm. Đây là lý do bác sĩ thường khuyên nhổ sớm những răng khôn có vấn đề, trước khi biến chứng xảy ra.

Bệnh nhân cần nhổ răng khôn để tránh đau nhức, viêm lợi trùm tái phát, sâu răng số 7

2. Sau khi nhổ răng khôn có cần trồng lại không?

Câu trả lời trong hầu hết trường hợp là không cần. Răng khôn nằm ở vị trí trong cùng, gần như không tham gia vào chức năng ăn nhai chính và cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ nụ cười. Sau khi nhổ, các răng còn lại trên cung hàm vẫn đảm nhận tốt việc nghiền thức ăn, nên việc trồng lại một chiếc răng ở chính vị trí răng số 8 thường không được chỉ định.

Nói cách khác, khoảng trống do răng khôn để lại không gây ra những hệ quả như khi mất các răng ăn nhai khác. Người bệnh không cần lo lắng phải phục hình ngay tại vị trí vừa nhổ, mà chỉ cần chăm sóc vết thương đúng hướng dẫn của bác sĩ để mau lành.

Sau khi nhổ răng khôn bạn không cần phải trồng răng phục hình ngay tại vị trí vừa nhổ

3. Vậy khi nào việc trồng Implant lại trở nên cần thiết?

Vấn đề chỉ thực sự nghiêm trọng khi răng khôn mọc lệch đã gây tổn thương đáng kể cho răng số 7 bên cạnh, chẳng hạn như tiêu chân răng, sâu răng lan rộng hoặc nứt vỡ nghiêm trọng, không còn khả năng bảo tồn. Trong những trường hợp này, răng số 7 có thể phải nhổ bỏ và trở thành vị trí cần được phục hồi chức năng ăn nhai bằng các phương pháp phục hình phù hợp.

Lúc này, trồng răng Implant cho vị trí răng số 7 là giải pháp được ưu tiên, bởi phương pháp này giúp tái tạo cả chân răng, duy trì lực nhai và ngăn ngừa tiêu xương hàm. Ngoài ra, không ít người đến khi nhổ răng khôn mới phát hiện mình đã mất các răng khác từ lâu mà chưa phục hồi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bác sĩ tư vấn kế hoạch phục hình toàn diện.

Bạn trồng răng Implant trong trường hợp răng số 7 bị tiêu chân răng, sâu răng hoặc nứt vỡ lan rộng

4. Chi phí và thời gian cần biết trước khi quyết định

Để chủ động về tài chính, bạn nên tìm hiểu trước về nhổ răng khôn bao nhiêu tiền. Theo bảng giá Elite Dental năm 2026, một ca nhổ răng khôn thông thường có chi phí khoảng từ một đến hai triệu đồng, còn các ca mọc lệch hay mọc ngầm cần tiểu phẫu dao động trong khoảng ba đến sáu triệu đồng tùy mức độ phức tạp. Mức phí thường đã bao gồm chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc hậu phẫu và các buổi tái khám. Mỗi trường hợp sẽ có chỉ định và chi phí khác nhau tùy theo tình trạng răng miệng thực tế. Để được đánh giá chính xác và tư vấn phương án điều trị phù hợp, bạn có thể liên hệ Elite Dental qua hotline 028 7306 3838 hoặc đăng ký thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên môn.

Với những trường hợp cần trồng Implant cho răng số 7 bị mất, chi phí phụ thuộc vào dòng trụ và loại mão sứ được lựa chọn.

Với dòng trụ Premium Straumann (Thuỵ Sỹ), chi phí trọn gói một trụ gồm trụ, khớp nối và mão sứ vào khoảng 46 triệu đồng trong năm 2026; các dòng trụ khác có mức thấp hơn, tùy lựa chọn và tình trạng xương.

Về thời gian, quy trình trồng răng Implant từ lúc đặt trụ đến khi hoàn tất mão sứ thường kéo dài khoảng ba đến sáu tháng, giúp trụ titanium tích hợp vững chắc với xương hàm. Trước khi điều trị, người bệnh nên được bác sĩ tư vấn chi tiết về lộ trình thực hiện, thời gian cũng như chi phí dự kiến để có sự chuẩn bị phù hợp.

Cần thăm khám răng miệng trực tiếp để bác sĩ đưa ra phương án điều trị phù hợp, hiệu quả

Tóm lại, trong đa số trường hợp, răng khôn sau khi nhổ không cần được trồng lại vì không đóng vai trò quan trọng trong chức năng ăn nhai. Điều đáng quan tâm hơn là đánh giá những ảnh hưởng mà răng khôn có thể gây ra cho các răng kế cận và xử lý kịp thời khi cần thiết. Việc thăm khám sớm với bác sĩ nha khoa sẽ giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, bảo tồn răng thật tối đa và lựa chọn phương án điều trị phù hợp cho từng trường hợp.

Lưu ý: Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn y khoa chuyên nghiệp. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám trực tiếp để có phương án điều trị phù hợp.