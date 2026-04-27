Nhóm người nên thường xuyên uống nước lá ổi

Theo Đông y, lá ổi vị đắng sáp, tính ấm, công dụng tiêu thũng giải độc, thu sáp chỉ huyết. Uống nước lá ổi thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch, chất lượng giấc ngủ, giảm cân.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời bác sĩ Vũ Duy Thành khuyên 5 nhóm người dưới đây nên thường xuyên uống nước lá ổi:

Người hay bị tiêu chảy

Thành phần tanin trong lá ổi giúp làm se niêm mạc ruột, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và virus, từ đó giảm tình trạng viêm nhiễm. Bên cạnh đó, lá ổi còn có khả năng làm giảm tiết dịch ruột, ổn định nhu động ruột và hạn chế tình trạng co thắt, giúp giảm triệu chứng tiêu chảy.

Cách làm: Đun 100g lá ổi tươi với 500ml nước uống, chia 2 lần sáng chiều, trong 3-5 ngày.

Người tiêu hóa kém, đầy bụng

Thành phần enzyme trong lá ổi hỗ trợ phân giải tinh bột, chất béo và protein, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Đồng thời, lá ổi có khả năng làm dịu niêm mạc dạ dày, cải thiện chức năng tiêu hóa.

Cách làm: Đun 20g lá ổi tươi với 500ml nước uống, chia 2 lần sáng chiều, trong 10-15 ngày.

Người cần giảm cân

Lá ổi chứa nhiều hợp chất có lợi như polyphenol, flavonoid, carotenoid và tannin, giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách làm: Đun khoảng 50g lá ổi tươi với 500-800 ml nước để uống, uống 20 ngày.

Nước lá ổi rất tốt cho sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách.

Những người mắc bệnh mỡ máu, tim mạch

Lá ổi là nguồn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong cơ thể bảo vệ hệ tim mạch, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như tai biến và đột quỵ.

Cách làm: Dùng khoảng 10-12 lá ổi tươi đun với 500ml nước, chia ra uống trong ngày. Ngoài ra, có thể sử dụng 10g lá ổi khô pha thành trà để uống mỗi ngày, uống 20-30 ngày.

Bị dị ứng, nổi mề đay

Lá ổi chứa các hợp chất có khả năng ức chế sự giải phóng histamin, giảm dị ứng, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng.

Cách làm: Đun sôi 20-30g lá ổi tươi với 500ml nước, chia uống 2 lần trong ngày.

Những điều cần lưu ý khi uống nước lá ổi

Nước lá ổi tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, tuy có nhiều lợi ích, tác dụng tốt đối với sức khỏe, tuy nhiên, khi sử dụng lá ổi, bạn cũng cần lưu ý tới các vấn đề sau:

Chỉ sử dụng lá ổi với tần suất vừa phải. Việc quá lạm dụng lá ổi có thể gây ra các tác dụng phụ hoặc gây ra tình trạng dị ứng.

Người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng lá ổi bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu bạn đang mắc phải các bệnh mãn tính tim mạch, loãng xương, các bệnh lý liên quan đến thận...

Dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây có thể làm giảm các tác dụng của thuốc.

