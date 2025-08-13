Những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh

{title}
{publish}
{head}
Trải qua các thời kỳ, cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, lực lượng Công an tỉnh luôn tự hào với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nguyện viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng trong thời kỳ mới!
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc khám xét xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto, tạm giữ hàng trăm tấn bột nêm, bột canh, dầu ăn, mì chính giả.
Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công tác bắt, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng cầm đầu trong chuyên án LOP6, triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến, khởi tố 105 bị can, làm rõ 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 với gần 43 triệu tài khoản, tổng số tiền giao dịch gần 10 nghìn tỷ đồng.
Năm 2022, Công an tỉnh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất cả nước với tổng giá trị 63 nghìn tỷ đồng, khởi tố 101 bị can.
Các lực lượng Công an tỉnh triệt phá đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ 100 bánh heroin, xảy ra ngày 19/7/2019 tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (cũ).
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 300 bánh Heroin. Đây là vụ án có số lượng ma túy thu giữ trực tiếp lớn nhất cả nước tính đến thời điểm bắt giữ (năm 2016).
Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) triển khai đội hình, phối hợp xử lý đám cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH HJC VINA, KCN Khai Quang đêm 2/11/ 2014.
Khám phá thành công vụ lưu hành tiền giả với số lượng đặc biệt lớn xảy ra vào tháng 9/2022 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình (cũ).
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều xe mang biển kiểm soát NN và NG trốn thuế thông qua hình thức cho tặng (năm 2011)
Công an tỉnh Phú Thọ phá chuyên án buôn lậu lá thuốc lá liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn (năm 2011)
PV
baophutho.vn Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ông Nguyễn Văn Nam 68 tuổi ở tổ 1, phường Hòa Bình đã phải trải qua hàng loạt cảm xúc hoang mang, lo lắng và tức...
baophutho.vn Tuyến đường thủy sông Đà đoạn qua tỉnh Phú Thọ có tổng chiều dài trên 100 km, bao gồm 78 km ở thượng lưu đập thuỷ điện và 25 km ở hạ lưu. Ngoài...
baophutho.vn Theo thông tin từ Công an xã Đại Đồng, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đã bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 12 - Phú Thọ...
baophutho.vn Trong thời đại số, công nghệ đã len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, sự hấp dẫn của những đồng tiền kỹ thuật số và các “dự án công nghệ 4.0”...
baophutho.vn Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Theo thông lệ hàng năm, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 – tuyến huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với...
baophutho.vn Trên mặt trận không tiếng súng, nơi cuộc chiến diễn ra bằng trí tuệ, bản lĩnh và nghiệp vụ sắc bén, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh điều...