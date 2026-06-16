Những đồ uống có lợi cho sức khỏe trong mùa hè

Vào mùa hè, nhu cầu bổ sung nước và dưỡng chất của cơ thể tăng cao. Bên cạnh nước lọc, một số đồ uống giúp cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Đồ uống mùa hè không chỉ giúp cung cấp nước mà còn bổ sung dưỡng chất cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Gợi ý một số đồ uống mùa hè tốt cho cơ thể

1. Nước thanh lọc bổ sung nước và dưỡng chất

Nước thanh lọc (detox water) là một trong những đồ uống mùa hè phổ biến giúp cơ thể giải độc và bổ sung nước. Đây là loại nước được bổ sung thêm trái cây, rau củ, thảo mộc hoặc các loại gia vị nhằm tạo hương vị dễ uống hơn. Các công thức phổ biến thường kết hợp chanh, gừng, dưa chuột, bạc hà hoặc các loại quả mọng.

Về bản chất, đây vẫn là nước uống thông thường với một lượng nhỏ dưỡng chất từ nguyên liệu được ngâm kèm. Việc uống đủ nước mỗi ngày có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, giúp duy trì hoạt động của các cơ quan, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống đủ lượng nước được khuyến nghị trong quá trình giảm cân thường đạt kết quả tốt hơn so với người uống không đủ nước. Uống nước trước bữa ăn cũng có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thực phẩm tiêu thụ.

Một số đồ uống mùa hè bổ sung nước, cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và hỗ trợ các chức năng sinh lý tự nhiên của cơ thể.

Nước ấm pha chanh là một trong những công thức phổ biến nhất. Thức uống này có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần giảm táo bón ở một số người và giúp bổ sung vitamin C cho cơ thể . Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc thêm chanh, gừng hay các loại thảo mộc vào nước không làm tăng khả năng giải độc của cơ thể.

Một số công thức nước thanh lọc được nhiều người sử dụng gồm:

Chanh và gừng.

Dưa chuột và bạc hà.

Dâu tây và húng quế.

Quả mâm xôi và chanh.

Chanh kết hợp các loại trái cây họ cam quýt.

2. Một số loại trà

Một số loại trà có thể tạo tác dụng lợi tiểu, làm tăng lượng nước tiểu hoặc kích thích nhu động ruột, hỗ trợ cơ thể thải độc.

Trà xanh: Trà xanh là loại đồ uống được nghiên cứu khá nhiều. Các hợp chất catechin trong trà xanh có thể hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo khi kết hợp với vận động thể lực. Ngoài ra, trà xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa và phản ứng viêm trong cơ thể.

Trà lá senna: Senna là một loại thảo dược có tác dụng nhuận tràng. Trà lá senna có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón bằng cách kích thích nhu động ruột. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hoặc kéo dài có thể gây đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, rối loạn điện giải và các tác dụng không mong muốn khác. Vì vậy, senna không nên được sử dụng thường xuyên nếu không có chỉ định của nhân viên y tế.

Trà bồ công anh: Rễ bồ công anh chứa inulin - một loại chất xơ prebiotic có khả năng nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi. Điều này có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và cải thiện chức năng đường ruột. Trong y học dân gian, bồ công anh còn được sử dụng nhằm giảm cảm giác đầy bụng hoặc khó chịu tiêu hóa. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học về hiệu quả vẫn còn hạn chế.

3. Sinh tố bổ sung chất xơ và dưỡng chất có lợi

Sinh tố là đồ uống được chế biến bằng cách xay nhuyễn trái cây, rau củ cùng nước hoặc sữa. Một số công thức phổ biến sử dụng rau bina, cải xoăn, cần tây kết hợp với các loại trái cây.

Ưu điểm của sinh tố là có thể cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón.

Các nguyên liệu giàu chất xơ thường được khuyến khích bổ sung vào sinh tố gồm: Rau lá xanh như cải xoăn, rau bina; táo; các loại quả mọng; trái cây họ cam quýt... Ngoài ra, có thể bổ sung gừng, nghệ hoặc bạc hà để tăng hương vị. Hạt chia và hạt lanh xay cũng là nguồn chất xơ và chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều loại sinh tố có thể chứa lượng đường khá cao nếu sử dụng quá nhiều trái cây ngọt, nước ép trái cây hoặc chất tạo ngọt bổ sung. Do đó, người mắc đái tháo đường, thừa cân hoặc hội chứng chuyển hóa nên cân nhắc thành phần và khẩu phần phù hợp.

Theo suckhoedoisong.vn