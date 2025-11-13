Những người lính hình sự giữ bình yên cho Nhân dân

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh ngày càng tăng. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng, dân cư đông, tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, manh động là những áp lực rất lớn đối với các cán bộ, chiến sĩ. Song, với tinh thần chủ động, tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng CSHS vẫn ghi dấu bằng những chiến công.

Vụ việc gần đây nhất liên quan đến vụ trộm trâu xảy ra tại phường Kỳ Sơn, ngay sau khi nhận tin báo, các trinh sát Phòng CSHS (tổ công tác địa bàn Hòa Bình) lập tức lên đường. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng đấu tranh, truy xét, làm rõ nhóm 6 đối tượng gây ra vụ việc. Theo Thượng tá Đinh Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSHS, vụ án trộm trâu ở Kỳ Sơn chỉ là một trong hàng chục vụ việc được lực lượng CSHS đấu tranh, phá án trong thời gian gần đây. Trước đó, đơn vị đã triệt phá ổ nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh, gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn các xã, phường của tỉnh. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, lợi dụng khu vực giáp ranh, đường liên xã ít người qua lại để gây án, khiến người dân hoang mang, bức xúc. “Chúng tôi đã phải mất nhiều công sức theo dõi, mật phục, khoanh vùng đối tượng căn cứ từ những hình ảnh của camera an ninh và thông tin ít ỏi của người dân. Khi chứng cứ đã đủ, lực lượng hình sự phối hợp với công an cơ sở đồng loạt triển khai, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng, thu hồi hàng chục xe máy bị mất cắp”, Thượng tá Nghĩa chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ truy bắt thành công Ngô Quang Hải - hung thủ gây ra vụ án giết người tại tổ 7, phường Hòa Bình khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Thời gian qua, lực lượng CSHS (tổ công tác địa bàn Hòa Bình) còn ghi dấu ấn từ nhiều vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Điển hình như đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra vào ngày 18/9/2025 tại tổ 7, phường Hòa Bình. Đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng diễn ra vào thời điểm sáng sớm, không có nhân chứng, những dấu vết của hung thủ để lại hiện trường mờ nhạt. Nạn nhân là người cao tuổi, có dấu hiệu bị siết cổ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS lập tức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà dựng các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, trộm cắp, ngáo đá... Sau nhiều giờ rà soát, các trinh sát thấy nổi lên Ngô Quang Hải (SN 1977), trú tại tổ 8 phường Hòa Bình là đối tượng từng có tiền án về ma túy, đang trong diện quản lý sau cai có nhiều biểu hiện khả nghi và đã rời khỏi nơi cư trú. Qua phân tích, đánh giá và nắm tình hình đối tượng sau khi gây án đã di chuyển theo hướng Sơn La để bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại đồi Mường Tăng thuộc xóm Quà, xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ. Một cuộc truy bắt được triển khai khẩn trương. Chỉ sau 1 ngày gây án, hung thủ đã bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Ngô Quang Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Quang Hải để điều tra về tội giết người. Đó là vụ án nhiều áp lực, vì xảy ra trong bối cảnh không nhân chứng, dấu vết ít. Nhưng bằng kinh nghiệm và sự kiên trì, các trinh sát đã lần ra manh mối chỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Không chỉ phá án nhanh, cán bộ, chiến sĩ hình sự còn tích cực phối hợp với công an cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, lắp đặt hệ thống camera an ninh, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Giữa bộn bề công việc, những người lính hình sự vẫn lặng lẽ bám địa bàn, nắm tình hình từng khu phố, từng bản làng. Họ là những người luôn phải “đi trước một bước”, dấn thân nơi nguy hiểm, chịu đựng áp lực căng thẳng trong từng phút giây. Mỗi vụ án được phá, mỗi đối tượng bị bắt giữ là thêm một lần giữ được bình yên cho Nhân dân - những điều ấy trở thành động lực để các chiến sĩ tiếp tục cống hiến.

Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ hơn 40 vụ phạm pháp hình sự, ra quyết định khởi tố hơn 100 bị can. Trong đó, nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có tính chất liên tỉnh. Nhiều chuyên án được phá trong thời gian ngắn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia.

Mạnh Hùng