Những nguyên tắc cần làm ngay để loại bỏ mỡ nội tạng

Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp

2026-10-09 13:04:00 Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây...

Giải Nobel Y học 2026: Công cụ mới giúp giải mã bệnh về thần kinh

2026-10-08 10:27:00 Phát minh của ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel Y học 2026 hiện được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các bệnh và rối loạn thần kinh như Parkinson, Alzheimer, động kinh và nghiện.

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu về béo phì ở trẻ em

2026-10-08 07:04:00 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 7-10 lần đầu công bố hướng dẫn toàn cầu về phòng ngừa và điều trị béo phì ở trẻ em, thanh thiếu niên, trong bối cảnh tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm tuổi...

Tiêm thuốc bổ não: Lời cảnh báo từ chuyên gia y tế

2026-10-07 09:30:00 Trong thực tế thời gian qua, rất nhiều người mách nhau tiêm “thuốc bổ não”, vài tháng một lần, mỗi lần một vài mũi, với niềm tin rằng làm như vậy sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn,...

Nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho Nhân dân

2026-10-06 14:57:00 baophutho.vn Xác định công tác khám, chữa bệnh (KCB) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, từ đầu năm đến...

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

2026-10-06 07:47:00 baophutho.vn Việc đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, tăng cường tuyên truyền và giám sát tại nhà xưởng đang được nhiều doanh nghiệp thực hiện, góp...