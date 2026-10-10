Những nguyên tắc cần làm ngay để loại bỏ mỡ nội tạng

{title}
{publish}
{head}
Để loại bỏ mỡ nội tạng hiệu quả và bền vững, cần tuân thủ 5 nguyên tắc vàng dựa trên dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học.
https://tienphong.vn/nhung-nguyen-tac-can-lam-ngay-de-loai-bo-mo-noi-tang-post1883792.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây...
Phát minh của ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel Y học 2026 hiện được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các bệnh và rối loạn thần kinh như Parkinson, Alzheimer, động kinh và nghiện.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 7-10 lần đầu công bố hướng dẫn toàn cầu về phòng ngừa và điều trị béo phì ở trẻ em, thanh thiếu niên, trong bối cảnh tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm tuổi...
Trong thực tế thời gian qua, rất nhiều người mách nhau tiêm “thuốc bổ não”, vài tháng một lần, mỗi lần một vài mũi, với niềm tin rằng làm như vậy sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn,...
baophutho.vn Xác định công tác khám, chữa bệnh (KCB) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, từ đầu năm đến...
baophutho.vn Việc đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, tăng cường tuyên truyền và giám sát tại nhà xưởng đang được nhiều doanh nghiệp thực hiện, góp...
Chỉ vài giây tiếp xúc với nồi cháo nóng, phích nước hay cốc nước sôi, trẻ nhỏ có thể bị bỏng với diện tích tổn thương rộng và nguy cơ biến chứng cao. Đặc biệt, việc sơ cứu, xử...