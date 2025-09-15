Những “tấm lòng vàng”

Một ngày cuối tháng 8/2025, Lê Quang Bình - Phó Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ đã chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam hơn 16 triệu đồng từ nguồn huy động, ủng hộ của các thành viên CLB gửi tới Nhân dân Cu Ba với tấm lòng trân trọng và biết ơn.

Đây chỉ là một trong hàng trăm đợt quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn, yếm thế, các đợt kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt...mà CLB đã triển khai trong thời gian qua...

Thành lập từ tháng 2/2012, gần 15 năm qua, với phương châm “Đồng hành, giúp đỡ người khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, đến nay CLB đã quy tụ được trên 30 thành viên, cộng tác viên để triển khai nhiều đợt quyên góp ý nghĩa, thu được kết quả cao, từ đó cùng các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn chung tay giúp đỡ các hoàn cành khó khăn, đồng bào bị thiên tai lũ lụt, cứu trợ đột xuất những số phận yếm thế trong xã hội.

Đại diện CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ trao số tiền 82 triệu đồng của các tấm lòng hảo tâm ủng hộ em Hà Văn Hùng, ở xã Xuân Đài ( cũ) có thêm điều kiện điều trị bệnh hiểm nghèo.

Anh Bình - Phó Chủ nhiệm CLB thông tin: Những hoàn cảnh khó khăn mà CLB triển khai kêu gọi giúp đỡ đều phải được xác minh thông tin cụ thể từ các Cộng tác viên hoặc thành viên CLB, qua các trang Fanpage của Ủy ban MTTQ hoặc các bệnh viện, trung tâm cứu trợ... Các hoạt động hỗ trợ đều được lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ kêu gọi, cập nhật tiến độ ủng hộ, kế hoạch trao quà, vật chất...rất công khai, minh bạch và khoa học trong nhóm...

Là một trong những nhóm đồng hành hiệu quả với các hoạt động của CLB nhiều năm qua, anh Nghiêm Quang Tiến, kinh doanh ở phường Việt Trì cho biết: Nhóm chúng em đã biết đến mô hình và sự hiệu quả của CLB Tấm Lòng Vàng trong các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện nhiều năm qua. Do đó mỗi khi CLB có kế hoạch kêu gọi, thì nhóm TIE ITA&AE của chúng em luôn đồng hành với sự tin tưởng rất cao, mong muốn cùng làm vơi bớt khó khăn cho những cảnh đời còn nhiều bất hạnh trong cuộc sống...

CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ và các nhà hảo tâm, Hội CTĐ xã Tiêu Sơn, Đoan Hùng (cũ) trao tiền ủng hô làm nhà tình nghĩa cho hộ anh Cao Hải Tuyên, một hoàn cảnh rất khó khăn sớm ổn định cuộc sống

Trong căn nhà mới, anh Cao Hải Tuyên, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng cũ, không giấu nổi niềm vui. Gia đình rất khó khăn, mái ấm là ước mơ của anh và các con. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, qua nắm bắt và xác minh thông tin, CLB đã lên kế hoạch kêu gọi tài trợ và cùng Hội CTĐ xã triển khai đợt kêu gọi, góp quỹ xây nhà cho anh Tuyên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ sự chung tay của cộng đồng, kế hoạch dựng nhà cho anh Tuyên đã được triển khai nhanh chóng để anh Tuyên có nhà mới sớm ổn định cuộc sống. Ngôi nhà không chỉ là tổ ấm mới mà còn làm cho anh Tuyên và bà con lối xóm thêm tin tưởng vào tình người, những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống hôm nay...

Trong cơn bão Yagi năm 2024, cùng với cả nước và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân...chung tay khắc phục khó khăn sau bão, CLB với trách nhiệm tự thân, đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng trên địa bàn xã Hạ Hòa cũ. Nhiều phần tiền, quà đã được trao kịp thời cho bà con vùng lũ với những động viên chân thành, góp phần tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Anh Bình - Phó chủ nhiệm CLB kể lại: CLB luôn chú ý giúp đỡ cho những hoàn cảnh cụ thể sau khi đã được xác minh thông tin. Ưu tiên những cá nhân, hộ gia đình gặp thiên tai, bệnh tật...

Ví dụ trường hợp anh Hà Văn Hùng có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ở xã Xuân Đài (cũ) mới đây, sau lời kêu gọi ủng hộ của CLB, gần 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm đã được CLB trao tận tay, với mong muốn anh có thêm điều kiện chữa trị... Anh Hùng cũng chỉ là một trong hàng trăm hoàn cảnh khó khăn đã được CLB hỗ trợ, kêu gọi chung tay giúp đỡ từ các cá nhân và tổ chức hảo tâm nhiều năm qua. “Mọi hoạt động ủng hộ tiền, vật chất... đều được CLB công khai minh bạch.

Các địa chỉ cần giúp đỡ cũng rõ ràng, xứng đáng và nhận được sự quan tâm của xã hội. Kết quả chưa nhiều, nhưng chúng tôi muốn mang đến những hoàn cảnh khó khăn một thông điệp về niềm tin, lòng nhân ái trên tinh thần lá lành đùm lá rách của cộng đồng, giúp họ có thêm niềm tin, động lực sống để sớm vượt qua khó khăn. Đây cũng là mục đích theo đuổi của các thành viên trong CLB...” - Anh Bình cho biết mục tiêu của CLB trong thời gian tới.

Đại diện CLB tiếp nhận ủng hộ kinh phí giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của CLB Pickleball Việt Trì, một trong các CLB đã đồng hành với hoạt động thiện tâm của CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ thời gian qua.

Tiếp nối đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của người Việt, CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ những năm qua đã góp phần giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn sớm có cuộc sống ổn định. Nhưng điều lớn hơn, từ hoạt động của mình, CLB đã lan tỏa tới cộng đồng thông điệp về tình người, về niềm tin trong cuộc sống để những phận người thiếu khuyết có thêm động lực vươn lên sống tử tế trong niềm biết ơn. Đó cũng là giá trị đích thực mà CLB Tấm Lòng Vàng Đất Tổ mang tới cộng đồng nhiều năm qua...

Quốc Hội