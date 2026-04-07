Những thành phần không nên cho vào trà

Trà có lợi cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ bệnh tim và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, việc thêm không đúng thành phần có thể làm giảm hiệu quả của các polyphenol và flavonoid có trong trà.

Trà (đặc biệt là trà xanh) chứa nhiều chất chống oxy hóa (EGCG, polyphenols) giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân, tăng cường tỉnh táo và làm chậm quá trình lão hóa. Nếu thêm một số thành phần dưới đây có thể ngăn cản cơ thể hấp thụ hết những lợi ích mà các hợp chất có trong trà mang lại.

1. Không nên thêm vào trà quá nhiều kem hoặc sữa

Lợi ích sức khỏe của việc uống trà có thể bắt nguồn từ các polyphenol và flavonoid có trong trà. Đây là các hợp chất tự nhiên có trong thực vật, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Chúng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe như giảm viêm, ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ tim mạch và cải thiện chức năng não bộ.

Khi thêm kem hoặc sữa có thể làm giảm hàm lượng polyphenol trong trà. Do đó, để cơ thể hấp thu các thành phần này hiệu quả, mang lại lợi ích sức khỏe thì nên uống trà nguyên chất hoặc hạn chế thêm bất cứ thứ gì vào trà.

Không nên thêm quá nhiều sữa vào trà vì sẽ làm giảm hàm lượng polyphenol trong trà.

2. Đường

Mặc dù thêm đường có thể làm ngọt và làm cho trà ngon hơn, nhưng nguyên liệu này cũng có thể làm giảm hàm lượng polyphenol có trong đồ uống này. Chính vì thế, để duy trì chất lượng của trà và giữ nguyên polyphenol, thay vì thêm đường hãy tạo hương vị bằng cách sử dụng loại gia vị ấm như quế.

3. Tinh dầu

Tinh dầu có nguồn gốc từ thực vật, nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định việc sử dụng bằng đường uống là an toàn, kể cả khi sản phẩm được lưu hành trên thị trường.

Đáng lưu ý, tinh dầu có nồng độ hoạt chất rất cao, vượt xa so với việc sử dụng nguyên liệu tươi. Chẳng hạn, một giọt tinh dầu bạc hà có thể tương đương với khoảng 26 tách trà bạc hà. Vì vậy, việc tiêu thụ tinh dầu không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe.

4. Nước cũ hoặc nước đun lại nhiều lần

Không nên dùng nước cũ hoặc đun lại nước nhiều lần để pha trà vì sẽ làm giảm hương vị. Nước đun lại làm bay hơi oxy, khiến trà mất vị, đồng thời tích tụ các khoáng chất có hại (asen, florua, nitrat) và làm nước bị “thiu”, dễ sinh vi khuẩn. Chính vì vậy, nên dùng nước mới để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn.

Bên cạnh đó, khi pha trà cần đảm bảo nước không quá nóng vì điều này có thể làm cháy các hợp chất trong trà. Tương tự, nếu nước không đủ nóng, các hợp chất tạo hương vị sẽ không được giải phóng vào trà như bình thường.

5. Túi trà (trà túi lọc)

Nhiều túi trà hiện đại được làm từ nhựa (PET, nylon) hoặc có chứa vi nhựa. Khi ngâm trong nước nóng, chúng giải phóng hàng tỷ hạt nhựa và chất độc vào tách trà. Ngoài ra, túi lọc giấy có thể chứa dioxin hoặc epichlorohydrin, thành phần của thuốc trừ sâu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hơn nữa, việc ngâm lâu hoặc dùng nhiều túi lọc cùng lúc tạo ra nồng độ axit tannic cao, gây kết tủa protein, ảnh hưởng tiêu hóa, giảm hấp thụ sắt và có thể gây mất ngủ do hàm lượng caffeine cao. Do đó, nên sử dụng lá trà tươi thay vì túi trà để tạo ra hương vị đậm đà, mạnh mẽ hơn và tốt cho sức khỏe.

6. Chất tạo ngọt nhân tạo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc sử dụng lâu dài các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và tử vong. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho biết, các chất tạo ngọt nhân tạo, đặc biệt là aspartame, có thể gây ung thư. Vì lý do này, nên hạn chế tiêu thụ đường chứa trong thực phẩm hay khi chế biến và tránh thêm chúng vào trà.

Một số nguyên liệu tốt cho sức khỏe có thể thêm vào trà để tăng hương vị gồm chanh, mật ong, bạc hà, gừng, quế...

