Cách ăn cơm giảm cân: Bí quyết cắt giảm calo mà không cần nhịn tinh bột

Không cần loại bỏ tinh bột, phương pháp ăn cơm giảm cân đúng cách có thể giúp giữ dáng bền vững. Chỉ cần nắm vững quy tắc về liều lượng và thời điểm sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn mà không phải từ bỏ những bữa cơm.

Ăn cơm giảm cân nghe có vẻ nghịch lý trong bối cảnh các chế độ ăn kiêng cắt giảm tinh bột (low-carb). Tuy nhiên, theo các nghiên cứu từ Harvard Medical School (trường đào tạo sau đại học về y khoa của Đại học Harvard, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, tinh bột không phải là “thủ phạm” duy nhất gây béo; vấn đề nằm ở tổng lượng calo và chỉ số đường huyết

Việc duy trì một lượng cơm vừa đủ không chỉ cung cấp năng lượng bền bỉ cho não bộ mà còn giúp ổn định hệ thần kinh, ngăn chặn tình trạng thèm ăn quá mức – nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người thất bại trong hành trình chinh phục vóc dáng.

1. Hiểu đúng để không mắc sai lầm ăn cơm giảm cân

Ăn cơm giảm cân nếu kiểm soát tốt khẩu phần ăn và tổng lượng calo nạp vào.

Cơm trắng vốn là nguồn cung cấp tinh bột (carbohydrate) chính trong bữa ăn gia đình. Tinh bột khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường glucose – nguồn năng lượng quan trọng nhất cho não bộ và cơ bắp hoạt động.

Lý do khiến cơm thường bị cho là gây béo là do chỉ số đường huyết (GI) của cơm trắng khá cao (khoảng 73). Khi ăn quá nhiều, lượng đường trong máu tăng nhanh, kích thích insulin tiết ra để tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ. Tuy nhiên, việc cắt bỏ hoàn toàn cơm có thể dẫn đến mệt mỏi, mất tập trung, thậm chí là rụng tóc và rối loạn nội tiết. Chìa khóa không nằm ở việc “bỏ cơm”, mà là ở cách chúng ta ăn.

2. Kiểm soát đường huyết nhờ quy tắc "thứ tự ăn" để ăn cơm giảm cân bền vững

Nhiều nghiên cứu được công bố trên các tạp chí y khoa uy tín chỉ ra rằng, thứ tự ăn các món trong bữa cơm quyết định tốc độ hấp thụ đường vào máu.

Thay vì ăn cơm ngay từ đầu bữa, hãy áp dụng quy tắc: Rau củ -> Đồ mặn (protein) -> Cơm (tinh bột).

Ăn rau trước: Chất xơ từ rau xanh tạo thành một "lớp màng" trong dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ đường và chất béo. Đồng thời, rau giúp cảm thấy no nhanh hơn.

Ăn đạm sau:Thịt, cá, trứng giúp kéo dài cảm giác no.

Ăn cơm cuối cùng: Khi đã gần no, sẽ tự động ăn ít cơm hơn mà vẫn thấy thỏa mãn.

3. Cách ăn cơm giảm cân nhờ cơ chế "tinh bột kháng" khi để nguội

Đây là một mẹo khoa học cực kỳ hiệu quả nhưng ít người chú ý. Khi cơm được nấu chín và để nguội (hoặc để trong ngăn mát tủ lạnh sau đó hâm nóng lại), cấu trúc của tinh bột sẽ thay đổi thành tinh bột kháng.

Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, đóng vai trò như chất xơ. Nó không chỉ giúp giảm lượng calo thực tế mà cơ thể hấp thụ từ bát cơm đó xuống khoảng 10 - 15%, mà còn hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và tăng cường đốt cháy mỡ thừa.

4. Lựa chọn loại gạo

Để tối ưu hóa quá trình giảm cân, có thể thay thế hoặc trộn cơm trắng với các loại ngũ cốc nguyên hạt:

Gạo lứt: Giàu chất xơ gấp 3 lần gạo trắng, giúp no lâu và kiểm soát tốt insulin.

Gạo xát dối: Giữ lại lớp cám giàu vitamin nhóm B, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

Trộn thêm các loại hạt: Đậu đen, đậu đỏ, hạt sen hoặc hạt quinoa (diêm mạch) vào cơm không chỉ làm tăng hương vị mà còn bổ sung protein thực vật và giảm mật độ calo của bát cơm.

5. Ăn chậm, nhai kỹ - Liều thuốc giảm cân tự nhiên

Các nghiên cứu cho thấy não bộ cần khoảng 20 phút để nhận được tín hiệu “đã no” từ dạ dày. Việc nhai kỹ cơm (khoảng 30 lần mỗi miếng) giúp enzyme amylase trong nước bọt phân giải tinh bột tốt hơn, đồng thời giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào trước khi quá muộn. Những người ăn nhanh thường có xu hướng nạp thêm 10 - 20% lượng calo so với những người nhai chậm.

6. Định lượng bát cơm theo quy tắc "cái đĩa"

Thay vì ăn tùy hứng, hãy thử chia khẩu phần ăn trên một chiếc đĩa đường kính khoảng 20 cm:

1/2 đĩa: Rau xanh và củ quả.

1/4 đĩa: Thực phẩm giàu đạm (thịt nạc, cá, đậu hũ).

1/4 đĩa: Cơm hoặc tinh bột khác.

Mỗi bữa chính, nam giới chỉ nên ăn khoảng 1,5 - 2 bát cơm, nữ giới từ 0,5 - 1 bát tùy vào mức độ vận động trong ngày.

Giảm cân không phải là một cuộc chiến chống lại thực phẩm, mà là cách biết cân bằng dinh dưỡng. Việc ăn cơm đúng cách không chỉ giúp giữ được cân nặng lý tưởng mà còn đảm bảo cơ thể luôn đủ năng lượng cho công việc và cuộc sống.

Theo suckhoedoisong.vn