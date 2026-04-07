4 loại hạt tốt nhất giúp hạ đường huyết tự nhiên

Ăn các loại hạt có thể giúp giữ mức đường huyết ổn định bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa sự tăng đột biến. Vậy những loại hạt nào giúp hạ đường huyết tự nhiên?

Hạt chia, hạt lanh, hạt bí ngô... là một số loại hạt giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

1. Ăn hạt chia làm chậm hấp thụ đường và giảm đường huyết sau ăn

Hạt chia rất giàu chất dinh dưỡng như chất xơ, acid béo omega-3, protein, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Khi ăn hạt chia, chúng hấp thụ dịch từ đường tiêu hóa tạo thành một chất gel trong ruột giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Các nghiên cứu cho thấy ăn hạt chia giúp hạ đường huyết sau bữa ăn, giảm cân và cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch ở người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Mặc dù cần thêm nghiên cứu nhưng việc ăn hạt chia thường xuyên có thể giúp giảm: Mức đường huyết trung bình trong vài tháng (hemoglobin A1c); huyết áp; các chỉ số viêm như protein phản ứng C (CRP); protein đông máu.

2. Hạt lanh giảm lượng đường trong máu và nồng độ insulin

Loại hạt này là nguồn cung cấp chất xơ và chất béo omega-3 dồi dào. Hạt lanh chứa lignan, các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một số nghiên cứu cho thấy những người ăn hạt lanh có lượng đường huyết lúc đói và nồng độ hemoglobin A1c thấp hơn.

Những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 hoặc tiền đái tháo đường bổ sung hạt lanh đã thấy sự cải thiện ở các chỉ số: Đường huyết lúc đói; Hemoglobin A1c (HbA1c); Kháng insulin.

Trong một nghiên cứu khác, những người bị tiền đái tháo đường dùng 20 g và 40 g bột hạt lanh mỗi ngày trong 12 tuần đã giảm lượng đường huyết lúc đói; mức giảm đáng kể nhất là ở nhóm dùng 40 g hạt lanh mỗi ngày. Tuy nhiên hạt lanh không có lợi cho tình trạng kháng insulin.

3. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa các chất dinh dưỡng có lợi bao gồm chất xơ, magie, kẽm, chất chống oxy hóa và chất béo không bão hòa. Một nghiên cứu cho thấy ăn một phần hạt bí ngô khoảng 57 g cùng với một bữa ăn giàu carbohydrate có thể giúp giảm lượng đường trong máu.

Hạt bí ngô là nguồn cung cấp magie dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn giàu magie có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Ăn hạt bí ngô cũng có thể làm tăng lượng oxit nitric trong cơ thể, chất này giúp giãn mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hạt bí ngô giàu dưỡng chất có lợi cho bệnh đái tháo đường.

4. Hạt hướng dương

Mặc dù cần thêm nghiên cứu nhưng có cơ sở đã chỉ ra rằng ăn hạt hướng dương thường xuyên giúp giảm lượng đường trong máu.

Hạt hướng dương chứa một hợp chất thực vật gọi là acid chlorogenic có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chế độ ăn giàu acid chlorogenic làm giảm viêm và điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn hạt hướng dương cùng với carbohydrate có thể ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Cách kết hợp các loại hạt vào thực đơn ăn uống

Hạt là một loại thực phẩm thực vật đa năng dễ kết hợp với nhiều món ăn khác nhau như: các món bánh, súp, salad, yến mạch, sinh tố, sữa chua... Nên ngâm hạt chia trong chất lỏng ít nhất 15 phút trước khi ăn. Ăn hạt chia vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng giúp tăng cường năng lượng, no lâu và ổn định đường huyết. Hạt lanh xay dễ tiêu hóa hơn hạt lanh nguyên hạt, có thể trộn hạt lanh xay vào sinh tố, sữa chua hoặc các món nướng.

Theo suckhoedoisong.vn