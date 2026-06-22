Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, định hình mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn phát triển mới. Hòa trong không khí hân hoan hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ toàn quốc, cán bộ, ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng hướng về đại hội.

Những ý kiến, chia sẻ của cán bộ, ĐVTN được đăng tải trên trang Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường tương tác với đoàn viên, thanh niên và lan tỏa không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Trung ương Đoàn triển khai công cụ Chatbot gửi thông điệp tới Đại hội trên nền tảng Facebook Messenger. Sau khi hoàn thành việc gửi thông điệp, hệ thống tự động tạo một hình ảnh mang dấu ấn cá nhân của người tham gia, thể hiện nội dung thông điệp gửi tới Đại hội để người dùng có thể chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội trong cộng đồng.

Những thông tin ngắn gọn thể hiện niềm tin vào nhiệm kỳ mới.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tuổi trẻ Phú Thọ đang tích cực bày tỏ những mong muốn, đề xuất và khát vọng về một tổ chức Đoàn ngày càng hiện đại, sáng tạo, gần gũi và luôn đồng hành cùng thanh niên trên mọi hành trình. Những ý kiến, thông điệp và kỳ vọng đầy nhiệt huyết ấy chính là nguồn động lực để công tác Đoàn và phong trào thanh niên không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thùy Dương - Phó Ban công tác Đoàn và thanh thiếu nhi tỉnh chia sẻ: Từ quê hương Đất Tổ Hùng Vương thiêng liêng, tôi gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII niềm tin son sắc vào thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, tạo động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, góp sức dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa chung không khí ấy, tuổi trẻ Vạn Xuân đã thể hiện những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại và thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư chi đoàn 3, xã Vạn Xuân chia sẻ: Là một Bí thư chi đoàn, tôi tự hào được khoác lên trên mình màu áo xanh thanh niên và đồng hành cùng tổ chức đoàn. Gửi tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi kỳ vọng tổ chức đoàn sẽ ngày càng vững mạnh, đổi mới, là môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và trưởng thành. Mong ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Mỗi thông điệp thể hiện trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN với tổ chức Đoàn.

Đối với tuổi trẻ phường Vĩnh Phúc, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. Để lan tỏa ý nghĩa đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã bày tỏ những mong muốn, đề xuất và khát vọng về một tổ chức Đoàn ngày càng hiện đại, sáng tạo, gần gũi và luôn đồng hành cùng thanh niên trên mọi hành trình.

Đồng chí Đại Thị Như Hậu-Phó Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phúc chia sẻ: Trên cương vị Phó Bí thư đoàn cơ sở, tôi mong muốn Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác đoàn tại cơ sở; tạo thêm nhiều môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát triển. Tuổi trẻ phường Vĩnh Phúc quyết tâm phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, xung kích trong các phong trào tình nguyện, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tăng tốc mạnh mẽ trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới. Nhìn lại chặng đường vừa qua, tổ chức Đoàn đã khẳng định rõ nét vai trò đồng hành cùng thanh niên thúc đẩy khoa học, công nghệ thông qua các giải thưởng, hội thi khoa học uy tín, không ngừng nâng cấp về cả chất và lượng. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu đặt niềm tin vào nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cũng như xây dựng nhiều mô hình hoạt động trực tuyến hấp dẫn, sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm cho thanh niên.

Với những sự đồng hành thiết thực, hiệu quả trong suốt thời gian qua của tổ chức Đoàn, từ thành thị, nông thôn đến vùng biên giới xa xôi, thanh niên tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng, niềm tin hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây sẽ là diễn đàn lớn của đội ngũ cán bộ, ĐVTN mở ra giai đoạn phát triển mới, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam vì một đất nước hùng cường và phát triển bền vững.

Thu Hà