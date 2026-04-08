Niềm tự hào của Đất Tổ

Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, khu vực năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 25 - 27/3/2026 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khi có 2 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, khu vực năm 2026. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, các em đã thể hiện năng lực, mang lại thành tích đáng tự hào cho ngành Giáo dục Đất Tổ.

Em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 503/QLCL-QLT ngày 1/4/2026, 2 học sinh vinh dự được lựa chọn là Phan Tuấn Dũng, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO) và Đinh Xuân Phúc, lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, được chọn tham dự Olympic Hóa học quốc tế (IChO).

Các em là những gương mặt tiêu biểu, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Trước đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, Đinh Xuân Phúc đã xuất sắc giành giải Nhất môn Hóa học. Không chỉ dừng lại ở đó, em còn liên tiếp ghi dấu ấn với Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, cũng như tại Olympic chuyên Khoa học tự nhiên.

Trong khi đó, Phan Tuấn Dũng cũng khẳng định năng lực vượt trội khi đạt giải Nhất quốc gia môn Vật lý. Trước đó, Dũng từng giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic năm 2025, Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương và nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi khu vực.

Nhận xét về Đinh Xuân Phúc, cô giáo Phùng Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng chia sẻ: “Phúc là học sinh thông minh, chăm chỉ, giàu nghị lực và luôn kiên trì vượt qua khó khăn để vươn lên. Thành tích em đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê học tập không ngừng nghỉ”.

Đánh giá về thành tích của học sinh, thầy giáo Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: “Việc em Phan Tuấn Dũng được chọn vào đội tuyển của Việt Nam dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương môn Vật lý (APhO) là niềm vinh dự lớn của nhà trường. Đây là kết quả của quá trình bồi dưỡng bài bản, sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên và đặc biệt là ý chí, quyết tâm vươn lên của học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em phát huy năng lực, chinh phục những đỉnh cao mới”.

Em Đinh Xuân Phúc (bên trái), học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Chung niềm tự hào, thầy giáo Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Thành tích của em Đinh Xuân Phúc không chỉ là kết quả của năng lực cá nhân mà còn thể hiện hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Đây là nguồn động lực để thầy và trò tiếp tục nỗ lực, giữ vững truyền thống dạy tốt - học tốt”.

Từ góc độ quản lý ngành, Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: “Kết quả này tiếp tục minh chứng cho chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Ngành Giáo dục sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư và đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, đủ năng lực hội nhập và khẳng định vị thế trên các đấu trường quốc tế”.

Thành tích của Phan Tuấn Dũng và Đinh Xuân Phúc không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống giáo dục. Với hành trang tri thức, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao, tin tưởng rằng Phan Tuấn Dũng và Đinh Xuân Phúc sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc trong các kỳ Olympic sắp tới.

Hạnh Thúy