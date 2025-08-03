Nissan đóng cửa nhà máy lịch sử tại Mexico sau khi xuất xưởng hơn 6 triệu xe

Nissan sẽ đóng cửa nhà máy CIVAC tại Mexico sau gần 60 năm hoạt động và hơn 6 triệu xe xuất xưởng, như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Dây chuyền sẽ được chuyển về nhà máy Aguascalientes trước khi ngừng hoạt động vào tháng 3/2026.

Sau gần 60 năm hoạt động liên tục và hơn 6 triệu xe được sản xuất, hãng ô tô Nhật Bản Nissan xác nhận sẽ đóng cửa nhà máy CIVAC tại Cuernavaca, Mexico vào tháng 3 năm 2026. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu mang tên Re:Nissan, nhằm tinh gọn quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

CIVAC là nhà máy đầu tiên của Nissan bên ngoài Nhật Bản, đi vào hoạt động từ năm 1966 và đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của hãng. Ban đầu, nhà máy chỉ có một dây chuyền lắp ráp mẫu xe Datsun Bluebird, nhưng đến năm 1975 đã mở rộng để sản xuất cả xe bán tải như mẫu 720. Năm 1978, một xưởng chế tạo động cơ được bổ sung, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của cơ sở này trong chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.

Qua nhiều thập kỷ, nhà máy liên tục ghi dấu các cột mốc sản xuất quan trọng. Năm 1988, Nissan trở thành hãng xe bán chạy nhất tại Mexico, và chiếc xe thứ một triệu xuất xưởng từ CIVAC. Năm 1993, nhà máy bắt đầu xuất khẩu mẫu Nissan Tsubame sang Nhật Bản. Đến năm 2000, con số xe sản xuất đạt ba triệu chiếc, và tới năm 2019, tổng sản lượng vượt mốc sáu triệu.

Hiện tại, CIVAC vẫn đang sản xuất các mẫu Nissan Versa, Frontier và NP300/Navara. Tuy nhiên, trong năm tới, toàn bộ dây chuyền sẽ được chuyển giao sang nhà máy Aguascalientes, cũng nằm tại Mexico, trước khi chính thức ngừng hoạt động.

Ông Ivan Espinosa, Giám đốc toàn cầu của Nissan, phát biểu: “Trong suốt hơn 60 năm, Nissan Mexico đã xây dựng được mối quan hệ bền vững với các đối tác tại địa phương và trở thành biểu tượng sản xuất toàn cầu của hãng. Việc đóng cửa nhà máy là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh và sự bền vững trong tương lai.”

Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm quy mô sản xuất toàn cầu của Nissan, từ 3,5 triệu xe/năm xuống còn 2,5 triệu xe/năm. Việc tập trung sản xuất về một số nhà máy chủ chốt sẽ giúp hãng tận dụng tối đa công suất tại các cơ sở còn lại, qua đó nâng cao năng suất và giảm chi phí vận hành.

Nguồn vov.vn