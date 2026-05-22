Nơi gieo mầm yêu thương

Xây dựng “Trường mầm non hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu của ngành giáo dục mà còn là mong muốn của mỗi gia đình, mỗi thầy cô giáo và toàn xã hội. Một ngôi trường hạnh phúc không đơn thuần là nơi trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng an toàn mà còn là môi trường để trẻ được yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách ngay từ những năm đầu đời. Xuất phát từ nhận thức đó, Trường Mầm non Hòa Phong, phường Việt Trì luôn xác định xây dựng “Trường mầm non hạnh phúc” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Giờ học ngoại khóa trải nghiệm “Chúng em với an toàn giao thông” của cô và trò Trường Mầm non Hòa Phong.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên trường học hạnh phúc chính là môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và gần gũi với trẻ. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư đồng bộ, khang trang, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Khuôn viên trường luôn xanh - sạch - đẹp, các phòng học được bố trí khoa học, đảm bảo ánh sáng, đồ dùng đồ chơi phong phú, phù hợp với từng độ tuổi.

Nhà trường thường xuyên bổ sung trang thiết bị dạy học, xây dựng các góc trải nghiệm sáng tạo, tạo điều kiện cho trẻ được học mà chơi, chơi mà học. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được đặt lên hàng đầu.

100% trẻ đến trường được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe thường xuyên; không để xảy ra tai nạn thương tích hay ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Bếp ăn bán trú thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hòa Phong luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, yêu nghề, mến trẻ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, ứng xử chuẩn mực, lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động giáo dục.

Các phong trào thi đua: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm học vừa qua, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận; nhiều giáo viên được nhận bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục và địa phương. Đây không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp trồng người.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất hay các hoạt động chuyên môn mà còn thể hiện ở niềm vui, sự hứng khởi của trẻ mỗi ngày đến trường. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú như: Tết Trung thu, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết Nguyên đán, lễ hội nước, các hoạt động kỹ năng sống, tham quan dã ngoại tại bảo tàng, đình cổ, siêu thị GO... Qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển kỹ năng giao tiếp và hiểu biết xã hội.

Các hoạt động giáo dục được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp giáo dục STEAM và các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Trẻ được khuyến khích khám phá, thể hiện cảm xúc, năng khiếu và khả năng của bản thân trong môi trường thân thiện, cởi mở.

Chính sự yêu thương, quan tâm và tôn trọng trẻ đã tạo nên niềm vui mỗi ngày đến trường, giúp trẻ cảm nhận được: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Công tác kiểm tra, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho trẻ tại trường luôn được nhà trường quan tâm, phối hợp thực hiện chặt chẽ.

Một trường học hạnh phúc không thể thiếu sự đồng hành của phụ huynh và cộng đồng. Nhà trường luôn chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Phong cho biết: Toàn Trường hiện có 452 học sinh ở 16 lớp học, các hoạt động của trẻ được thông tin thường xuyên tới phụ huynh thông qua nhóm lớp, trang Facebook của nhà trường, tạo sự gắn kết, đồng thuận và chia sẻ giữa phụ huynh với giáo viên.

Ban đại diện cha mẹ học sinh tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ cơ sở vật chất và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện cho trẻ. Từ sự phối hợp chặt chẽ đó đã góp phần tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp quản lý và giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, an toàn và sáng tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Bộ phận cấp dưỡng nhà bếp chia khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng “Trường mầm non hạnh phúc” không phải là khẩu hiệu mà là hành trình bền bỉ của tình yêu thương, trách nhiệm và sự cống hiến của mỗi cán bộ, giáo viên. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để ươm những mầm xanh tương lai, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hương Giang