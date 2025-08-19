Nơi tiềm năng được đánh thức

“Nhất cận thị, Nhị cận giang, Tam cận lộ” – cả 3 yếu tố này đều hiện diện rõ tại xã Bản Nguyên. Đây là những lợi thế lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thêm vào đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định càng củng cố thêm niềm tin để Bản Nguyên đánh thức tiềm năng, sẵn sàng bứt phá trong thời gian tới.

Một góc xã Bản Nguyên sầm uất, trù phú nhìn từ trên cao

Xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã: Cao Xá, Vĩnh Lại và Bản Nguyên. Là vùng đất giàu tiềm năng, với vị trí đắc địa ở vùng đồng bằng, đất đai màu mỡ và hệ thống giao thông thuận lợi, xã Bản Nguyễn mới còn có vị trí tiếp giáp với các khu vực kinh tế phát triển và hạ tầng đồng bộ. Trước sáp nhập, cấp ủy 3 địa phương đã xác định chung khâu đột phá là: “Huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp”; riêng xã Vĩnh Lại xác định khâu đột phá thứ 2 là “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao".

Từ những tiềm năng, thế mạnh và mục tiêu đã được xác định, hệ thống chính trị và Nhân dân xã Bản Nguyên đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, tranh thủ các nguồn lực, kết hợp với sự đóng góp của doanh nghiệp, Nhân dân, Bản Nguyên đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tổng vốn đầu tư đạt 1.173,9 tỷ đồng, nhiều tuyến đường giao thông và kênh mương nội đồng được đầu tư mới và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương. Hạ tầng thông tin, y tế, giáo dục, văn hóa cũng được củng cố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Khu dân cư số 5 (xã Cao Xá cũ) được công nhân Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu đầu năm 2024

Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao được chú trọng. Xã đã đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa cận đô thị và công nghệ cao. Bản Nguyên đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như mắc ca, bưởi, ổi, ớt... Nhờ đó, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đã tăng lên 140,5 triệu đồng/ha. Trong lĩnh vực thủy sản, xã đã chuyển đổi từ phương thức nuôi trồng truyền thống sang nuôi thâm canh, nuôi công nghiệp, đạt sản lượng 997 tấn trong giai đoạn 2020-2025.

Nhân dân Bản Nguyên tận dụng lợi thế, tích cực phát triển các sản phẩm nông nghiệp

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, nhất là một số lĩnh vực có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh như: Sản xuất, kinh doanh gạch, ngói, bê tông, sản phẩm làng nghề truyền thống.... Toàn xã hiện có 41 doanh nghiệp và trên 1.200 hộ kinh doanh đang hoạt động, hằng năm giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định, bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động xây dựng, cơ khí, mộc, may gia công ngày càng phát triển, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Ngoài ra, địa phương có hàng nghìn người đang lao động sản xuất tại khu công nghiệp Thụy Vân, cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ...

Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng tốt cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mạng lưới kinh doanh thương mại tiếp tục phát triển, mở rộng, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế với nhiều loại hình như: chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hệ thống tín dụng - ngân hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu huy động nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, thuận tiện...

Sản phẩm tương cổ Đất tổ và nước cốt tương HOLUSA được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao

Được thành lập từ năm 2018 nhằm tạo liên kết các hộ nông dân ở địa phương cùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, HTX Thực phẩm xanh ở khu 9 (xã Vĩnh Lại cũ) đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho các thành viên, đồng thời cũng cấp ra thị trường 6 sản phẩm mì rau củ đạt OCOP 3 sao như: Mỳ bí đỏ, mỳ nghệ, mỳ rau ngót, mỳ hoa thiên lý...

Tại xã Cao Xá (cũ), sản phẩm tương của Công ty TNHH MTV Hoa Lúa của gia đình anh Cao Trung Thông. Từ năm 2016, sản phẩm tương cổ Đất Tổ và nước cốt tương HOLUSA của Công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhân hiệu, được hỗ trợ dán tem điện tử thông minh truy xuất nguồn gốc (QR corde), đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường khẳng định thương hiệu. Từ năm 2021, sản phẩm tương cổ Đất tổ và nước cốt tương HOLUSA được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao...

Để tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của mình, trong nhiệm kỳ tới, xã Bản Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm định hướng phát triển bền vững với một không gian hợp lý, đồng bộ; tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Song song với đó, xã tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng tới xây dựng xã nông thôn mới hiện đại. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học gắn với du lịch sinh thái. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy, phát triển văn hóa gắn với bảo tồn, phục dựng, duy trì giá trị các di tích lịch sử hướng tới phát triển du lịch văn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Bản Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh và bền vững.

Hoàng Giang