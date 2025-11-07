Nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Hòa đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hội viên phụ nữ không chỉ góp phần giữ gìn bình yên khu dân cư mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Hội LHPN phường Xuân Hòa hiện có trên 6.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 37 chi hội, 1 Chi hội Phụ nữ Công an phường. Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, hằng năm, Hội chủ động phối hợp với Công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng, duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản như: “Chi hội phụ nữ an toàn”, “Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với an ninh trật tự”, “Tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”...

Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 6 cùng Công an phường Xuân Hòa tuyên truyền tới người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 6 chia sẻ: Là thành viên của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, chi hội tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên bảo vệ an ninh tại cơ sở, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và hội viên, giúp họ hiểu rõ và thực hiện đúng. Chi hội còn tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền cho hội viên và người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng. Chi hội có nhóm zalo để kịp thời trao đổi thông tin, phản ánh tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư. Nhờ vậy, nhiều vụ việc nhỏ được giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Không chỉ tuyên truyền, vận động, Hội LHPN phường còn tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư; phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm. Nhiều hội viên tham gia tổ dân phố an toàn, tổ tự quản phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn nơi mình sinh sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Hòa cho biết: Chúng tôi xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Vì thế, Ban Thường vụ Hội thường xuyên chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội để không có người thân vi phạm pháp luật, không tàng trữ, sử dụng ma túy, không để xảy ra bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản được nhân rộng, tạo thành mạng lưới gắn kết giữa phụ nữ với các lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự. Từ các phong trào, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Điển hình như Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Miếu Gỗ, Tổ dân phố 6 nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi hội phụ nữ xuất sắc”, được Công an phường khen thưởng vì có thành tích trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh việc giữ gìn an ninh trật tự, phụ nữ Xuân Hòa còn tích cực giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phường Xuân Hòa ngày càng văn minh, an toàn.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của phụ nữ phường Xuân Hòa đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, hội viên phụ nữ nơi đây tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tô thắm thêm hình ảnh người phụ nữ Phú Thọ năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Dương Chung