Nông dân Sông Lô thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập 4 xã: Tứ Yên, Đồng Thịnh, Yên Thạch và Đức Bác thành đơn vị hành chính mới - xã Sông Lô, từ những cánh đồng đến trang trại, người nông dân đang ra sức lao động sản xuất. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành động lực kinh tế thúc đẩy tinh thần tự lực, sáng tạo trong từng hộ nông dân trong xã, khẳng định sức sống mới trên vùng đất giàu tiềm năng này.

Việc sáp nhập địa giới hành chính đã đặt ra nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để chuẩn hóa và phát triển các mô hình kinh tế tập trung. Trước thực tế đó, Hội Nông dân xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, biến thách thức thành động lực. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Sông Lô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ mục tiêu lấy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm. Hội đã phát huy vai trò chủ đạo của mình qua việc rà soát, củng cố 36 chi hội cơ sở, nhằm đảm bảo mọi hội viên đều được tiếp cận thông tin và cơ hội phát triển.

Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, gia đình ông Nguyễn Văn Hiện ở thôn Bằng Phú, xã Sông Lô đầu tư chăn nuôi trang trại lợn, bò, thả cá, trừ chi phí mỗi năm thu lãi từ 400 - 500 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Lô cho biết: "Việc sáp nhập đòi hỏi sự đồng bộ về phương pháp làm việc và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Chúng tôi đã tập trung vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có gần 200 lượt cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó, hội viên tiêu biểu tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác Hội, nghiệp vụ giám sát và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là lực lượng nòng cốt, đầu tàu dẫn dắt các phong trào, trong đó có phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, Hội Nông dân xã đã vận động trên 1.000 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 341 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó nhiều tấm gương điển hình với những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu như: Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của hội viên nông dân thôn Chiến Thắng; trồng hoa cây cảnh ở thôn Khoái Trung; sản xuất ghế mây nhựa T&T thôn Bằng Phú; các mô hình chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn thôn Thống Nhất, Minh Khai, Bằng Phú... Các mô hình đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/hộ/năm. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới thu hút sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành như: Trồng nho đen không hạt kết hợp trồng hoa cây cảnh của hội viên Lê Khắc Hanh ở thôn Khoái Thọ cho thu nhập từ 1 - 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động đã mang lại giá trị kinh tế cao... tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã giúp đỡ được 110 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vay vốn, vật tư, việc làm để vươn lên thoát nghèo, góp phần nâng cao đời sống của hội viên. Hội Nông dân xã quản lý các nguồn vốn, trong đó có Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã được hoạt động theo quy định. Công tác quản lý, cho vay, thu hồi vốn được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn, sử dụng ngày càng hiệu quả, thiết thực với 5 dự án, 48 hộ vay, tổng dư nợ đạt 1,8 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn chính sách uỷ thác qua tổ chức Hội Nông dân xã đạt 74,5 tỷ đồng, giải quyết cho 1.263 hộ vay để đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm...

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Sông Lô giải đáp thắc mắc cho người dân xã Sông Lô có nhu cầu vay vốn.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết giúp nhau làm giàu của nông dân xã Sông Lô còn được thể hiện rõ nét trong công tác phòng, chống thiên tai. Năm 2024, khi cơn bão Yagi đổ bộ vào khu vực, gây thiệt hại nghiêm trọng, Hội Nông dân xã đã nhanh chóng thành lập các đội phản ứng nhanh gồm 120 thành viên. Với sự huy động kịp thời, hơn 3.000 bao tải và hơn 100 lượt hội viên đã được điều động khẩn cấp để hỗ trợ gia cố đê tại khu vực Tứ Yên. Ngoài ra, các đội còn hỗ trợ người dân di chuyển hoa, cây cảnh tại làng nghề thôn Khoái Trung (Đức Bác), thu hoạch hoa màu khi bị ngập úng. Qua đó, thể hiện sự đồng lòng, tương trợ của nông dân trong xã đúng như mục tiêu của phong trào là đoàn kết giúp nhau.

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở xã Sông Lô sau hợp nhất. Với những bước đi vững chắc và tinh thần đoàn kết, Hội Nông dân xã vững tin đẩy mạnh các phong trào thi đua, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hồng Nhung