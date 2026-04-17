Nottingham Forest vào bán kết Europa League sau hơn 140 năm

Nottingham Forest tạo địa chấn khi đánh bại Porto để vào bán kết cúp châu Âu sau hơn 40 năm, trong trận đấu giàu cảm xúc với nhiều biến cố và chấn thương.

Rạng sáng nay 17/4, Nottingham Forest đã viết nên một chương lịch sử khi giành quyền vào bán kết cúp châu Âu lần đầu tiên sau hơn 40 năm, sau chiến thắng đầy cảm xúc trước FC Porto.

Trận tứ kết lượt về sớm rẽ theo hướng có lợi cho đại diện nước Anh khi đội khách chỉ còn 10 người ngay từ phút 8. Trung vệ Jan Bednarek nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Chris Wood. Ban đầu trọng tài Danny Makkelie chỉ thổi phạt, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định.

Morgan Gibbs-White đã mở tỷ số tại sân City Ground.

Lợi thế hơn người nhanh chóng được cụ thể hóa. Phút 12, Morgan Gibbs-White tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân Pablo Rosario đổi hướng khiến thủ môn Diogo Costa bó tay, mở tỷ số trận đấu. Ngay sau bàn thắng, Gibbs-White chạy ra đường biên, giơ cao chiếc áo mang tên Elliot Anderson cùng thông điệp: “Gia đình là trên hết. Chúng tôi luôn ở bên bạn”, như một lời tri ân xúc động gửi tới người đồng đội đang chịu tang mẹ.

Niềm vui của Forest phần nào bị gián đoạn khi Chris Wood phải rời sân vì chấn thương đầu gối chỉ ít phút sau đó, dù đây mới là trận thứ ba của anh kể từ khi trở lại sau chấn thương dài hạn. Người vào thay, Igor Jesus, đã có một số cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng trong hiệp một. Các đồng đội như Murillo hay Nicolas Dominguez cũng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Porto dù chơi thiếu người vẫn tạo ra sức ép đáng kể. William Gomes có pha volley đưa bóng dội xà ngang ở cự ly gần, trong khi cú sút xa của Alan Varela phút 84 cũng tìm đến khung gỗ.

Forest phải trả giá cho chiến thắng khi Murillo và Callum Hudson-Odoi lần lượt dính chấn thương và rời sân trong hiệp hai, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trong bối cảnh đội bóng vẫn đang đua trụ hạng tại Premier League.

Dẫu vậy, tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Forest chính thức ghi tên mình vào bán kết - nơi họ sẽ chạm trán Aston Villa trong một trận derby vùng Midlands đầy duyên nợ. Nếu tiếp tục tiến bước, giấc mơ chinh phục châu Âu của thầy trò Vitor Pereira sẽ đưa họ đến Istanbul, nơi trận chung kết được tổ chức vào ngày 20/5.

