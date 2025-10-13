Nữ Giám đốc sở hữu 7 sản phẩm OCOP 4 sao

Phú Thọ - vùng đất cội nguồn với bao sản vật trù phú, trong đó có những đồi chè xanh bất tận. Thế nhưng, làm sao để những đồi chè ấy thực sự trở thành sản phẩm chất lượng, mang lại thu nhập cao và niềm tự hào cho người nông dân quê nhà? Đó chính là trăn trở và khát vọng lớn lao thôi thúc chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979), Giám đốc Công ty TNHH Maika Food tạo dựng nên thương hiệu, góp phần nâng tầm giá trị cây chè truyền thống quê hương.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đất Tổ. Tuổi thơ của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hương gắn liền với dòng sông Đà trong xanh, thơ mộng nhưng hùng vĩ, với cánh đồng lúa bao la và những đồi chè xanh bất tận. Nhận thấy dù Phú Thọ được coi là “cái nôi” của ngành chè Việt Nam, song sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thu nhập từ cây chè còn hạn chế và thiếu thương hiệu xứng tầm. Với mong muốn giúp bà con nâng cao thu nhập, để nông sản địa phương có sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty TNHH Maika Food đã được thành lập vào cuối năm 2019 với hoạt động chính là sản xuất và chế biến chè.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hương bên dây chuyền sản xuất sản phẩm trà matcha sữa.

Chia sẻ về tâm huyết với cây chè, chị Nguyễn Thị Hương cho biết: “Với vai trò là người sáng lập và chịu trách nhiệm cao nhất của công ty, tôi đã điều hành và dần xây dựng được quy trình sản xuất ổn định, cải thiện hiệu quả sản xuất. Bản thân tôi luôn nỗ lực xây dựng chiến lược phát triển bền vững, gắn sản xuất với chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, với mong muốn tạo thêm thu nhập cho người lao động và hơn hết là nâng tầm giá trị nông sản địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Để có được những sản phẩm trà matcha tốt nhất, thượng hạng nhất, Maika Food đã đặt ra những yêu cầu đặc biệt khắt khe trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch”.

Điểm khác biệt lớn nhất là kỹ thuật che bớt ánh nắng mặt trời cho cây chè trước khi thu hoạch từ 20 - 25 ngày. Kỹ thuật này giúp tăng rõ rệt hàm lượng chất diệp lục, aminoaxit, chất chống oxy hóa và các dưỡng chất khác, đồng thời giữ cho búp và lá chè có màu xanh bắt mắt. Sau thu hoạch, búp chè được làm sạch và chế biến theo công nghệ sấy lạnh. Nhờ việc sử dụng nhiệt độ thấp để tách ẩm, công nghệ này giúp chè giữ được trên 95% dưỡng chất tự nhiên, nguyên màu sắc và hương vị gốc, góp phần tạo nên bột Matcha siêu mịn thượng hạng. Công ty đã xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp, tự chủ và kiểm soát vùng nguyên liệu bằng việc hợp tác với các hộ nông dân tại xã Tu Vũ với diện tích lớn.

Sự nỗ lực, đổi mới công nghệ và cải tiến chất lượng sản phẩm của Maika Food dưới sự điều hành của nữ Giám đốc Nguyễn Thị Hương đã mang lại những thành tựu nổi bật. Chỉ trong 3 năm (2021 - 2023), Maika Food đã sở hữu 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh gồm: Trà matcha Maika, trà matcha sữa, chuối sấy lạnh, trà matcha sữa vị đào, trà xanh sencha, trà đinh lăng sấy lạnh, trà sencha gạo lứt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng bao bì, nguồn gốc nguyên liệu và khả năng thương mại hóa. Đặc biệt, bộ sản phẩm trà matcha Maika - trà matcha sữa còn vinh dự đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 do Bộ Công thương đánh giá phân hạng.

Hiện tại, Maika Food đã có mặt tại nhiều đại lý, siêu thị và trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok, góp mặt tại nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Công ty đang đẩy mạnh phát triển sản xuất chè vì sức khỏe cộng đồng, quảng bá sản phẩm trên trang web riêng. Cùng với tạo việc làm cho 7 - 9 lao động địa phương, công ty còn tích cực hỗ trợ kỹ thuật trồng chè, tuyên truyền để người lao động không sử dụng các thuốc hóa học độc hại, tăng cường bảo vệ cân bằng hệ sinh thái, thổ nhưỡng tốt.

Bằng sự nỗ lực, kiên định và tâm huyết, Giám đốc Nguyễn Thị Hương đã biến tình yêu với cây chè thành thương hiệu uy tín, đáng tin cậy, trở thành nữ doanh nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Hồng Nhung