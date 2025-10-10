Nữ hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Hơn 32 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Hà Ngọc Lan – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Hòa Bình được biết đến là một người thủ lĩnh với nhiều sáng kiến hữu ích trong công tác quản lý, giáo dục và đào tạo.

Nữ hiệu trưởng cùng tập thể nhà trường đã thực hiện thành công mô hình “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp”, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường.

Cô giáo Hà Ngọc Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám được biểu dương là điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Xây dựng cầu nối vững chắc

Trò truyện với Hiệu trưởng Hà Ngọc Lan, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với câu nói: “Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa nhà trường với các các bậc phụ huynh và cộng đồng. Thông qua giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh sẽ tiếp nhận được thông tin, kế hoạch và những nội dung liên quan đến việc học tập của con em mình. Chính vì vậy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, trước hết phải đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ giáo viên chủ nhiệm hội tụ đầy đủ các yếu tố về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng mềm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tại lớp học 2A4, những bài giảng đã được cô giáo trẻ Lư Thị Thanh Tâm đưa đến học trò một cách dễ hiểu, chân thực và sinh động nhất. Bằng những phương pháp đổi mới, cô giáo đã khích lệ học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Tinh thần học tập sôi nổi của học sinh là động lực để những cô giáo trẻ không ngừng tự học và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cô giáo Lư Thị Thanh Tâm xây dựng bài giảng điện tử giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức

Cô Tâm chia sẻ: “Được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng, phân công nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, bản thân tôi luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Trong hoạt động chuyên môn, tôi và những đồng nghiệp trẻ thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới trong giảng dạy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm mới bài giảng. Đồng thời, quan tâm trang trí, xây dựng không gian học tập thân thiện, gần gũi, giúp trẻ hào hứng với mỗi ngày tới lớp”.

Mô hình “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp” được Trường Tiểu học Lê Văn Tám triển khai từ tháng 9/2023. Ban giám hiệu nhà trường đã họp bàn, thống nhất xây dựng bộ tiêu chí, quy trình lựa chọn giáo viên làm công tác chủ nhiệm; nội dung, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm lớp là đội ngũ nhà giáo vững vàng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng xử lý, giải quyết các tình huống liên quan đến học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng...

Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chuyên môn đã chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của giáo viên. Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng giao tiếp ứng xử, giải quyết các tình huống có thể xảy ra. Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kỹ năng quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh. Khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các bài giảng sinh động, thu hút học sinh và sử dụng các ứng dụng, phần mềm để trao đổi thông tin với phụ huynh. Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trẻ, phân công giáo viên chủ nhiệm có nhiều kinh nghiệm, có uy tín bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên mới được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm, kịp thời giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm tháo gỡ các vấn đề nảy sinh. Kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng giáo viên đạt thành tích tiêu biểu trong công tác chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh xuất sắc... nhằm khích lệ, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo làm công tác chủ nhiệm.

Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn họp bàn, triển khai nhiệm vụ năm học

Mô hình “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp”, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của nhà trường đã tích cực, chủ động, tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ. Các cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, đi đầu trong đổi mới sáng tạo. Làm tốt công tác phối hợp giữa ba môi trường giáo dục: Nhà trường – Gia đình – Xã hội. Quan tâm chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh tiến bộ; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh. Xây dựng được mối quan hệ gắn bó, hợp tác, trách nhiệm với phụ huynh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Qua đó, hầu hết các cô giáo chủ nhiệm đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng từ đồng nghiệp, từ cha mẹ học sinh, được học sinh quý mến. Nhiều giáo viên chủ nhiệm trẻ đã khẳng định được vị trí, niềm tin với cha mẹ học sinh và với nhà trường.

Thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”

Bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm, dù ở cương vị nào, là giáo viên hay cán bộ quản lý, cô Lan đều luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là người đứng đầu nhà trường, cô Lan luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tin tưởng, yêu quý và là gương điển hình về học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều năm liền.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường duy trì triển khai các hoạt động bổ ích, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhà giáo và học sinh

Năm học 2024 – 2025 vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, xây dựng kế hoạch giáo dục, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt: 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 99,4% học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học. Chất lượng, kết quả bồi dưỡng học sinh năng khiếu được nâng cao với 253 giải thưởng, trong đó có 4 giải cấp Quốc gia, 55 giải cấp tỉnh và 194 giải cấp thành phố. Quan tâm, bồi dưỡng giáo viên tham gia các thi giáo viên giỏi các cấp, đạt 1 giải Nhất, 5 giải Khuyến khích thành phố và 1 giải Nhất cấp tỉnh. Bước vào năm học 2025-2026, nhà trường có 810 học sinh với 24 lớp và 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường quyết tâm duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích nổi bật trong công tác quản lý góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, giai đoạn 2020 – 2025, cô giáo Hà Ngọc Lan đã nhiều lần được chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, cô Lan được vinh danh là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Đức Anh