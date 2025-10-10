Tập huấn nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho 250 người xã Mường Thàng

Sáng 10/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 3, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 250 người là cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng tại xã Mường Thàng.

Công tác trợ giúp pháp lý là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước bảo đảm quyền con người, quyền công dân và là một bộ phận trong tổng thể chính sách xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách dân tộc và thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm công bằng xã hội. Việc tổ chức các hội nghị tập huấn tại Mường Thàng không chỉ giúp cán bộ ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng nâng cao kiến thức pháp luật, mà còn tạo điều kiện để họ phát huy vai trò là cầu nối đưa pháp luật về trợ giúp pháp lý đến gần dân hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, giới thiệu về các đối tượng được thụ hưởng trợ giúp pháp lý, các hình thức trợ giúp pháp lý, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý đồng thời nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, các báo cáo viên đã lồng ghép nhiều tình huống thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong các lĩnh vực pháp luật, giúp cán bộ ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng trong thực tế.

Báo cáo viên trao đổi với cán bộ cơ sở

Hội nghị tập huấn không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức pháp luật, mà còn trở thành diễn đàn trao đổi, gắn kết giữa cán bộ ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng về công tác trợ giúp pháp lý. Thông qua các hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng được nâng cao không chỉ về kiến thức pháp luật mà còn về kỹ năng tư vấn, giải thích, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Hoạt động này giúp dịch vụ trợ giúp pháp lý thực sự đi vào đời sống bảo đảm mọi người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu đều được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Đinh Thắng