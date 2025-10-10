Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Tới dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo xã Đoan Hùng cùng 148 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Đảng uỷ xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Đoan Hùng đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. 6/6 chỉ tiêu nhiệm kỳ đều hoàn thành và vượt kế hoạch, nổi bật như: 100% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng, 95% hội viên các tổ chức chính trị - xã hội được tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 94,2% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,28%. Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được chú trọng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, xã đã xoá nhà tạm, nhà dột nát được 56 hộ, với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng từ nhiều nguồn huy động. Từ năm 2024 đến giữa năm 2025, Ủy ban MTTQ xã (Hợp Nhất, Ngọc Quan và Thị trấn Đoan Hùng cũ) đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 70 triệu đồng, chương trình an sinh xã hội trên 688 triệu đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số 104 lượt người, trị giá gần 129,5 triệu đồng. Các hoạt động chăm lo Tết, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng tình của Nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, cách làm gắn với giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nội dung nảy sinh từ cơ sở.

Ra mắt Ủy ban MTTQ xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025–2030, MTTQ xã xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phấn đấu 100% cán bộ MTTQ xã và các tổ chức thành viên được quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách; 95% cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và chuyển đổi số.

Các tầng lớp Nhân dân chào mừng Đại hội

Hàng năm, mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất 1 mô hình, phần việc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng được từ 1 - 2 mô hình cấp xã; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã đạt từ 500 triệu đồng trở lên...

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 55 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Đoan Hùng khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030. Bà Nguyễn Thị Hải Chung được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng khoá I. Đại hội cũng hiệp thương cử đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Thơ