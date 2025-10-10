Thời tiết ngày 10/10: Lũ trên sông Cầu đạt đỉnh, nhiều khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn ngập sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/10, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,52m (vào lúc 23 giờ), vượt mức báo động 3 tới 1,22m và hiện đang xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và sông Thương (Bắc Ninh) cũng đang trong xu hướng giảm.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Phủ Lạng Thương và trên sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng sẽ tiếp tục giảm nhưng duy trì ở mức cao. Trong 12–24 giờ tiếp theo, mực nước trên các sông này tiếp tục hạ, song vẫn cao hơn báo động 3.

Cảnh báo cho biết, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Giang) và sông Thái Bình (Hải Phòng) có xu hướng giảm, song vẫn ở trên mức báo động 1. Do lượng nước lớn dồn về hạ lưu, tình trạng ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn có khả năng kéo dài 2–3 ngày tới. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê kè và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực trung du Bắc Bộ vẫn ở mức cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức cấp 3.

Lũ trên sông gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế – xã hội.

Chiến sỹ trung đoàn 68 thuộc sư 312 tham gia bồi đắp gia cố đê tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã (Hà Nội).

Cùng thời điểm, ngày và đêm 10/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15–40mm, cục bộ trên 80mm. Chiều và tối cùng ngày, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12–14 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp hoạt động gần vùng biển Trường Sa, gây mưa rào và dông trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2m, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và khu vực ven biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị-Tp.Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn