Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

Cùng với các cấp, ngành chức năng, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang chung tay khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu kịp thời người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ngập lụt tại các tỉnh vùng lũ.

Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ tham gia nhiều hoạt động ứng cứu bão lũ, tai nạn giao thông và các tình huống khẩn cấp trong và ngoài tỉnh.

Không kể ngày hay đêm, Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ thuộc Câu lạc bộ Trái tim nhân ái gồm 24 thanh niên đã cùng bám trụ với bà con ở Thái Nguyên trong những ngày nước lũ vừa qua. Các thành viên của đội mỗi người 1 ngành nghề, hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Anh Hà Minh Tân – Đội trưởng Đội cứu nạn cứu hộ 0 đồng Phú Thọ cho biết: Khi nhận được thông tin ở Thái Nguyên đang xảy ra lũ lụt, ngay lúc đó, Đội đã triển khai phương án điều động 2 xuồng cứu hộ cứu nạn để lên hỗ trợ, giúp đỡ, sơ tán bà con đang mắc kẹt tại những khu vực ngập úng di chuyển đến nơi an toàn....

Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ tham gia hỗ trợ, tìm kiếm, sơ tán bà con nhân dân vùng lũ tại Thái Nguyên

Không chỉ cứu nạn cứu hộ, Đội còn là “cánh tay nối dài” của các mạnh thường quân đem theo nhu yếu phẩm cấp thiết đến tay người dân đang bị cô lập, mắc kẹt. Từng suất cơm, chai nước mang theo nghĩa tình đồng bào... đến tay bà con nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Tính đến nay, Đội đã hỗ trợ, sơ tán được trên 100 người ra khỏi vùng nguy hiểm, tiếp cận hàng chục điểm bị cô lập để cấp phát nhu yếu phẩm. Với mục tiêu tìm kiếm, hỗ trợ đến khi nước rút..., dự kiến Đội cứu nạn cứu hộ 0 đồng Phú Thọ sẽ tiếp tục di chuyển sang vùng lũ Bắc Ninh để tiếp tục tìm kiếm, giúp đỡ bà con nhân dân đến khi nước rút...

Nhiều hội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân vùng lũ

Ngay sau khi nhận được các thông tin về tình hình lũ lụt ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh... nhiều người sẵn sàng hỗ trợ công sức, tiền bạc, phương tiện vận chuyển đến những nơi bị ngập lụt mong cứu trợ một cách nhanh nhất. Từ đầu mùa mưa bão đến nay, chị Hà Thị Hướng ở khu Thọ Mai, phường Thanh Miếu cùng với nhóm thiện nguyện, mạnh thường quân đã mượn thuyền, kêu gọi hàng chục chuyến xe nghĩa tình mang theo các nhu yếu phẩm thiết yếu... hỗ trợ bà con nhân dân bị ảnh hưởng bới mưa bão, lũ lụt từ miền Trung, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Đây là cách mà người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau góp sức, chung tay, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng ngập lũ. Chị Hướng chia sẻ: Nhóm chúng tôi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt thấy bà con nhân dân đang bị cô lập, mắc kẹt trong nước lũ, thiếu thốn lương thực, cần hỗ trợ cấp bách. Vì vậy, tôi đã cùng với nhiều bạn bè kết nối, vận động, ủng hộ, mỗi người 1 phần việc để có những chuyến xe nhanh nhất hỗ trợ cho bà con đang khó khăn...

Chư tăng ni và nhân dân phật tử chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu nấu cơm gửi cho bà con vùng lũ

Những ngày vừa qua, tại Chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu, Chư tăng ni cùng nhân dân phật tử chùa đã phát tâm nấu gần 5.000 suất cơm gửi cho bà con nhân dân vùng lũ. Hay tại Bếp Thanh Tuyền - cơ sở kinh doanh của chị Đỗ Thị Thanh Tuyền ở phường Nông Trang kêu gọi nhân dân trong khu dân cư cũng đang tất bật những suất cơm nghĩa tình. Cơm nấu ra, đóng gói hút chân không, mỗi suất đều kèm nước uống đóng chai sẵn sàng vận chuyển tới Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn... tất cả là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm động lực để các gia đình đang gặp khó khăn vơi bớt nhọc nhằn giữa những ngày mưa lũ.

Còn rất nhiều các hội, nhóm thiện nguyện khác cũng đang kêu gọi, tập hợp tình nguyện viên hỗ trợ thuyền, áo phao, đèn pin, lương thực, thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ.

Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Phú Thọ đến với nhân dân đang gặp khó khăn vùng lũ, như đang góp thêm hơi ấm, làm khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của dân tộc, chung tay đoàn kết vượt qua thiên tai, bão lũ.

Mộc Lâm