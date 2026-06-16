Nữ nghệ sĩ chuyên đóng vai phụ sở hữu 6 phim trăm tỷ liên tiếp

Sự thành công của Ma xó không chỉ mang lại thêm một bộ phim trăm tỷ cho điện ảnh Việt mà còn giúp NSƯT Hạnh Thúy xác lập một thành tích đáng chú ý. Với việc phim vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau hơn 1 tuần ra rạp, nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt hiếm hoi sở hữu chuỗi 6 phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ.

Sự thành công của “Ma xó” không chỉ mang lại thêm một bộ phim trăm tỷ cho điện ảnh Việt mà còn giúp NSƯT Hạnh Thúy xác lập một thành tích đáng chú ý. Với việc tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau hơn một tuần ra rạp, nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt hiếm hoi sở hữu chuỗi 6 phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ.

NSƯT Hạnh Thúy và tạo hình ma mắt lồi trong Ma xó

Theo số liệu phòng vé, Ma xó hiện đã thu về hơn 122 tỷ đồng sau gần 2 tuần công chiếu. Đây là tác phẩm mới nhất nối dài chuỗi thành công thương mại của Hạnh Thúy trong khoảng hơn nửa năm qua.

Điều đặc biệt là khác với nhiều ngôi sao phòng vé thường đảm nhận vai chính, Hạnh Thúy chủ yếu xuất hiện ở các vai phụ hoặc tuyến nhân vật hỗ trợ. Dù vậy, mỗi lần góp mặt, nữ nghệ sĩ đều để lại dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất chắc tay và khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai.

Chuỗi phim trăm tỷ liên tiếp của Hạnh Thúy bắt đầu từ “Thiên đường máu”, dự án ra mắt cuối năm 2025 với doanh thu 126 tỷ đồng. Bên cạnh việc tham gia diễn xuất, cô còn góp mặt trong vai trò biên kịch của bộ phim.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong “Tài”, bộ phim đạt doanh thu 113 tỷ đồng. Trong tác phẩm này, cô vào vai bà Phúc, một phụ nữ miền Tây mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Hình ảnh người mẹ nhiều trăn trở được Hạnh Thúy thể hiện bằng lối diễn mộc mạc, giàu cảm xúc.

Ở dòng phim kinh dị, nữ nghệ sĩ lại cho thấy một màu sắc hoàn toàn khác. Trong “Quỷ nhập tràng” 2, cô đảm nhận vai nữ quỷ, góp phần tạo nên không khí rùng rợn cho bộ phim đạt doanh thu khoảng 134 tỷ đồng.

Đến “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, Hạnh Thúy hóa thân thành bà Huỳnh - một pháp sư trừ tà giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Bộ phim sau đó tạo nên cơn sốt phòng vé khi thu về khoảng 201 tỷ đồng, trở thành tác phẩm kinh dị Việt đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng.

Trong khi đó, “Hẹn em ngày nhật thực” lại cho thấy một hình ảnh khác của nữ nghệ sĩ. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng không nhiều trong vai bà sơ, nhân vật của cô vẫn để lại ấn tượng với khán giả. Bộ phim đạt doanh thu hơn 118 tỷ đồng.

Hạnh Thúy đóng pháp sư trừ tà trong “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”

Mới nhất là Ma xó, nơi Hạnh Thúy vào vai một ma nữ với tạo hình gây ám ảnh. Dù không phải nhân vật trung tâm, sự xuất hiện của cô vẫn được nhiều khán giả chú ý, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt.

Nhìn vào chuỗi tác phẩm này có thể thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của Hạnh Thúy. Từ người mẹ lao động nghèo, bà sơ, pháp sư cho đến ma nữ, mỗi nhân vật đều có cá tính và hoàn cảnh khác nhau.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hạnh Thúy không theo đuổi hình ảnh ngôi sao hay các vai diễn hào nhoáng. Thay vào đó, cô thường được các đạo diễn tin tưởng giao những nhân vật có chiều sâu tâm lý hoặc giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối câu chuyện. Dù là vai chính hay phụ, nữ nghệ sĩ luôn được đánh giá cao bởi sự chỉn chu trong cách nghiên cứu nhân vật và khả năng tiết chế cảm xúc trên màn ảnh.

Hạnh Thúy trong phim Tài

NSƯT Hạnh Thúy tên đầy đủ là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976. Cô từng học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II cùng lớp với Việt Hương, Cao Minh Đạt và Tiết Cương dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Minh Nhí.

Không chỉ là diễn viên, Hạnh Thúy còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như biên kịch, đạo diễn sân khấu và giảng dạy. Năm 2007, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 với bộ phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đến năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Theo vov.vn