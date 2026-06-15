Nước ép ổi hay nước cam giàu vitamin C hơn?

Nước cam từ lâu đã trở thành ’thói quen mặc định' để bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy nước ép ổi có hàm lượng vitamin C gây bất ngờ.

Nước ép ổi hay nước cam mới giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng vượt trội? Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại đã mang đến một sự thật bất ngờ dựa trên các số liệu khoa học chính thống sau đây.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và các tổ chức y tế công bố:

Trong 100 g cam tươi: Cung cấp khoảng 45 - 53 mg vitamin C.

Trong 100 g ổi tươi: Cung cấp lên tới 228 mg vitamin C.

Thực tế, hàm lượng vitamin C trong quả ổi cao gấp hơn 4 lần so với quả cam. Điều này đồng nghĩa với việc, thay vì phải uống vài ly nước cam mới đủ nhu cầu, chỉ cần một lượng nước ép ổi nhỏ hơn rất nhiều đã có thể kích hoạt hệ miễn dịch ở mức tối đa.

Vitamin C đóng vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy sản sinh các tế bào bạch cầu trực tiếp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus và các tác nhân gây viêm nhiễm đường hô hấp. Ở phương diện này, nước ép ổi hoàn toàn chiếm ưu thế trước nước cam.

1. So sánh nước ép ổi và nước cam

Nước ép ổi và nước cam giúp bảo vệ cơ thể theo những cách khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở lượng vitamin C, cả hai loại thức uống này đều sở hữu những hợp chất sinh học mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể theo những cách khác nhau:

Nước ép ổi hỗ trợ chống viêm

Bên cạnh lượng vitamin C đậm đặc, nước ép ổi tươi (đặc biệt là các loại ổi ruột hồng) còn rất giàu lycopene và các chất hóa học thực vật (phytochemicals). Các chất chống oxy hóa này hoạt động phối hợp để ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm mạn tính, dập tắt các gốc tự do gây hại và bảo vệ màng tế bào. Ngoài ra, nước ép ổi còn bổ sung một lượng đáng kể vitamin A, kali giúp ổn định huyết áp và bảo vệ thị lực.

Nước cam giàu dưỡng chất dễ hấp thu

Tuy có hàm lượng vitamin C thấp hơn ổi nhưng nước cam lại sở hữu các flavonoid, đặc biệt là hesperidin. Chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đồng thời, nước cam chứa nhiều acid citric tự nhiên, giúp kích thích vị giác tốt, rất thích hợp cho người mới ốm dậy đang bị nhạt miệng, chán ăn.

2. Nên chọn nước ép ổi hay nước cam?

Nhìn vào các chỉ số, nước ép ổi rõ ràng là nguồn cung cấp vitamin C đậm đặc hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại nước nào tốt nhất còn phụ thuộc vào nhu cầu và thể trạng cụ thể của từng người:

Ưu tiên nước ép ổi khi cơ thể cần bổ sung vitamin C liều cao để phục hồi cơ thể sau khi ốm, muốn tăng sức đề kháng nhanh chóng trong mùa dịch, hoặc đang trong chế độ ăn kiêng, kiểm soát đường huyết (vì ổi có chỉ số đường huyết thấp và ít calo hơn cam).

Ưu tiên nước cam khi cơ thể có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang bị đau dạ dày. Acid và kết cấu thô của ổi đôi khi gây áp lực cho người loét dạ dày, trong khi nước cam pha loãng với chút ấm lại dễ dung nạp hơn (lưu ý không uống khi đói).

3. Uống nước ép ổi và nước cam đúng cách để tốt cho sức khỏe

Để cả hai loại thức uống này phát huy vai trò bảo vệ sức khỏe mà không gây tác dụng ngược, hãy lưu ý áp dụng các nguyên tắc:

Tuyệt đối không thêm đường tinh luyện: Hãy uống nguyên chất để tránh nạp calo rỗng, gây tích mỡ bụng và làm giảm hoạt tính của chất chống oxy hóa.

Thời điểm uống tốt nhất: Nên uống sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa từ 1 - 2 tiếng. Tránh uống vào buổi tối muộn vì hàm lượng vitamin C cao có thể gây kích thích thần kinh, dẫn đến mất ngủ và làm tăng nguy cơ tích tụ sỏi thận.

Uống ngay sau khi chế biến: Cả nước cam và nước ép ổi đều rất dễ bị biến chất và mất vitamin C khi tiếp xúc với không khí. Tốt nhất nên thưởng thức trong vòng 30 phút sau khi ép.

Nước ép ổi có lượng vitamin C vượt trội gấp 4 lần nước cam. Tuy nhiên, cần linh hoạt thay đổi thực đơn thức uống hàng ngày để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và sở hữu một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất cần lưu ý, nước lọc vẫn là thức uống cần thiết và tốt nhất cho sức khỏe.

Theo suckhoedoisong.vn