Nước khoáng Kim Bôi - suối nguồn huyền thoại

Vùng đất Kim Bôi nổi tiếng với nguồn nước khoáng thiên nhiên tinh khiết, giàu khoáng chất và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước khoáng Kim Bôi - sản phẩm của Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao chính là niềm tự hào của người dân Mường Động. Với những đột phá lớn trong xây dựng và quảng bá thương hiệu, nước khoáng Kim Bôi từng bước khẳng định uy tín, chất lượng và vươn xa đến các thị trường trong nước và quốc tế.

Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương với mức thu nhập ổn định.

Tặng phẩm tinh túy từng lòng đất Mường Động

Vùng đất Kim Bôi từ lâu được biết đến như một “báu vật thiên nhiên”, nơi có mạch nước khoáng nóng sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, giàu khoáng chất tự nhiên quý hiếm. Dòng nước ấy len qua từng lớp đá vôi có tuổi địa chất hơn 250 triệu năm, hấp thụ tinh túy của đất trời, rồi vươn lên mặt đất với nhiệt độ ổn định 36,5°C, trong trẻo và thuần khiết như chính tấm lòng người Mường nơi đây.

Từ suối nguồn ấy, nước khoáng Kim Bôi – sản phẩm của Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi được khai thác, đóng chai và gửi gắm đến người tiêu dùng như món quà sức khỏe quý giá từ thiên nhiên. Với độ pH kiềm tự nhiên cùng hàm lượng khoáng cân đối, sản phẩm giúp bổ sung khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng điện giải, thanh lọc và duy trì năng lượng trong cuộc sống. Theo kết quả phân tích của các chuyên gia, nước khoáng Kim Bôi chứa nhiều khoáng chất có lợi như Canxi (Ca), Magie (Mg), Kali (K), Natri (Na), Fluoride (F) và Silic Dioxit (SiO2); trong đó, Silic Dioxit đạt mức 13 mg/L - chỉ số hiếm gặp trong các nguồn khoáng tại Việt Nam, có tác dụng hỗ trợ hệ xương, răng, tóc và da. Chính vì vậy, Kim Bôi không chỉ là một loại nước uống, mà còn là nguồn bổ sung khoáng chất tự nhiên.

Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi chính thức được thành lập ngày 9/11/1992. Trải qua hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp không ngừng đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp.

Dây chuyền sản xuất nước khoáng Kim Bôi đồng bộ, hiện đại và giảm chi phí nhân công.

Công ty đầu tư nhà xưởng hiện đại, dây chuyền chiết rót, đóng chai tự động hóa cao nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức, đạt công suất 10 triệu chai/năm. Toàn bộ quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt theo Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018 và Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 – hai tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm đồ uống.

Ông Vũ Hải Phòng – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định: Sức khỏe người tiêu dùng là trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi giọt nước khoáng Kim Bôi đều chứa đựng sự trân trọng và trách nhiệm đối với cộng đồng. Bên cạnh việc duy trì nguồn khoáng tự nhiên tinh khiết, công ty không ngừng đầu tư dây chuyền công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, đủ sức cạnh tranh tại các thị trường khó tính trên thế giới.”

Gìn giữ và nâng tầm thương hiệu Việt

Trong xu hướng sống xanh, sống khỏe hiện nay, người tiêu dùng ngày càng hướng đến những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và giàu giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là dòng sản phẩm nước khoáng tự nhiên truyền thống, Kim Bôi đã phát triển nhiều sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường như: Nước khoáng thiên nhiên có ga, nước khoáng kiềm thiên nhiên K’NASI ION, nước khoáng chanh nhẹ PET 500ml, cùng các dòng chai thủy tinh cao cấp dành cho phân khúc nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Các sản phẩm của Kim Bôi đều giữ nguyên hàm lượng khoáng tự nhiên, không qua xử lý hóa học, giúp người tiêu dùng dễ dàng bổ sung khoáng chất mỗi ngày mà vẫn đảm bảo hương vị tươi mát, tự nhiên.

Các sản phẩm nước khoáng Kim Bôi đóng chai có nhãn mác, bao bì sản phẩm bắt mắt, ấn tượng với người tiêu dùng.

Cùng với nâng cao năng lực sản xuất, công ty chú trọng yếu tố con người. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 7–12 triệu đồng/tháng. 100% công nhân là người dân trong vùng được làm việc trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về kỹ năng sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Văn Tân, người có hơn 25 năm gắn bó với thăng trầm của công ty chia sẻ: “Những năm gần đây, các sản phẩm đóng chai từ nguồn nước khoáng Kim Bôi ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng trên thị trường. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ và tự động hóa, các sản phẩm được kiểm định đạt các chỉ số và chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hy vọng rằng Nước khoáng Kim Bôi sẽ tiếp tục phát triển, đồng thời là cơ hội để giúp người dân địa phương có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao.

Đội ngũ công nhân tâm huyết phát triển thương hiệu nước khoáng Kim Bôi - sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu nước khoáng quốc gia mang tầm quốc tế, Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi đang từng bước đưa suối nguồn huyền thoại Kim Bôi lan tỏa khắp mọi miền, để mỗi người Việt đều được tận hưởng nguồn khoáng thiên nhiên quý hiếm – món quà vô giá mà đất mẹ ban tặng.

Những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, Công ty vinh dự được biểu dương là tập thể điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt năng động, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Đức Anh