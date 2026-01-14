Phấn đấu duy trì tăng trưởng 2 con số và hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Chiều 14/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Hành chính tháng 12/2025, xem xét cho ý kiến dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và một số nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 148 xã, phường trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 12/2025, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1/2026; báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 12/2025.

Chủ tịch UBND Trần Duy Đông phát biểu kết luận phiên họp.

Trong tháng 12, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng quan trọng cho năm 2026. UBND tỉnh đã ban hành hơn 3.800 văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó có nhiều quyết định, kế hoạch quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, quản lý đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác phối hợp với HĐND tỉnh được triển khai chặt chẽ, bảo đảm nội dung và tiến độ các kỳ họp.

Tỉnh tập trung chỉ đạo chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Về phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 10,52%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách vượt dự toán; thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả ấn tượng. Kết quả cải cách thủ tục hành chính tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương xếp loại xuất sắc. Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đến hết tháng 12/2025, Phú Thọ đạt 92,95 điểm, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị thời gian tới cần tập trung chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán; triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư...

Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn nêu ý kiến về công tác ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Năm 2025 khép lại với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực; tỉnh đã hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu: Hành động quyết liệt, tăng tốc ngay từ đầu năm, phấn đấu tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số và hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Các sở, ngành, địa phương cần quán triệt tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tăng cường bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo chức năng, lĩnh vực phụ trách; yêu cầu người đứng đầu nêu cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; lực lượng quân sự, công an duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh như: Đề nghị UBND tỉnh cho phép áp dụng mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Quyết định số 1477 ngày 5/8/2021 của Bộ Tài chính để quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Lê Hoàng