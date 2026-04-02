Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với nâng cao đời sống Nhân dân

Chiều 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Sáu, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương; xem xét báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (diễn ra từ ngày 23-25/3/2026 tại Hà Nội). Hội nghị hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ; thông qua nhiều nội dung quan trọng như quy chế, chương trình làm việc; ban hành 2 nghị quyết; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công giai đoạn 2026-2030; công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và một số chủ trương lớn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu nhân sự để Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương...

Tiếp tục chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trình bày dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2026. Theo đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Quý I thu hút FDI đạt khoảng 704 triệu USD, gấp 7 lần cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 25%. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 17,1 nghìn tỷ đồng (bằng 29,4% dự toán); chi ngân sách địa phương ước đạt 20,4 nghìn tỷ đồng (29,2% kế hoạch).

Toàn tỉnh có khoảng 1.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 47,5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 35,9 tỷ USD, nằm trong nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Công tác quy hoạch, phát triển, chỉnh trang đô thị và nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống người dân. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được cải thiện, năng suất đa số cây trồng vụ Đông và sản lượng hoạt động chăn nuôi đều tăng so cùng kỳ.

Văn hóa, y tế, giáo dục được tăng cường, quan tâm chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 2; đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm tại phiên khai mạc và bế mạc hội nghị.

Trong đó, cần tập trung vào các nội dung trọng tâm như: 4 kiên định trong công tác xây dựng Đảng; 4 nguyên tắc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thực chất; 5 yêu cầu trong phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cùng các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các định hướng lớn của tỉnh.

Đồng thời, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém theo Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, yêu cầu thực hiện nghiêm các kết luận giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị liên quan đến việc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/01/2026 và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025; chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kịp thời xử lý các vấn đề báo chí phản ánh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cần cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả các chương trình, dự án, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; các Nghị quyết chiến lược của Trung ương và Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án để sớm đưa vào hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người dân.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các đề án xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, FDI thế hệ mới; chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Cùng với đó, cần huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; nuôi dưỡng nguồn thu; điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, cấp bách. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh như Lễ hội Tây Thiên và Lễ hội Đền Hùng năm 2026...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh.

