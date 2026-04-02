Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Ngày 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế, xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trong năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển 6 vùng kinh tế, xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Nghị quyết số 11 về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; Nghị quyết số 24 về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ; Nghị quyết số 26 về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và Nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đây là chủ trương mới nhằm khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tạo không gian phát triển mới.

Sau 3 năm triển khai đồng bộ 6 nghị quyết của Bộ Chính trị, kinh tế, xã hội ở các vùng chiến lược trên cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đi đầu về quy mô và động lực là vùng Đông Nam Bộ, đóng góp 30% GDP cả nước và duy trì vị thế dẫn đầu về thu nhập bình quân đầu người. Vùng Đồng bằng sông Hồng giữ vững vị trí trung tâm kinh tế lớn thứ hai cả nước.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ duy trì đà tăng trưởng khá ở mức 7-7,5%. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sự bứt phá rõ rệt với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 5,8%/năm. Vùng Tây Nguyên, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp tục đà khởi sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho từng vùng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những ý kiến thảo luận tại hội nghị, đặc biệt là những kết quả, bài học kinh nghiệm cùng những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu toàn bộ những ý kiến thảo luận tại hội nghị, tổng hợp trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định chiến lược phát triển vùng của quốc gia thời gian tới.

Lê Hoàng