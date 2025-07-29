Phấn đấu xây dựng phường Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh, đáng sống

Phường Vĩnh Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 4 phường, xã trước đây, gồm: Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và Thanh Trù. Phường có tổng diện tích tự nhiên 25 km2, dân số trên 56 nghìn người. Đảng bộ phường có 83 chi, đảng bộ (6 đảng bộ, 77 chi bộ) với 3.335 đảng viên.

Với vị thế là trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vĩnh Yên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, ngay từ những ngày đầu thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, đảm bảo cho bộ máy của cấp uỷ, chính quyền hoạt động thông suốt, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Yên tập trung tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 với quan điểm: Đánh giá chính xác, trung thực những kết quả đã đạt được, nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém, tồn tại; phân tích rõ tiềm năng, lợi thế, chỉ ra những khó khăn, những điểm nghẽn, từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những giải pháp và lộ trình cụ thể, quyết tâm phấn đấu xây dựng phường Vĩnh Yên trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, đáng sống.

Diện mạophường Vĩnh Yên ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Với chủ đề được xác định xuyên suốt trong nhiệm kỳ “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng phường Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, Đảng bộ phường Vĩnh Yên đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực công tác, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá tác động trực tiếp tới sự phát triển của phường trong những năm tới, đó là bước đi, định hướng để xây dựng và phát triển phường Vĩnh Yên trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là xây dựng Đảng bộ phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nghiêm túc, khách quan trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu về sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảm bảo tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, điều hành của chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.

Tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triểnKT-XH, trong đó đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu mới; quyết liệt tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn về GPMB, mở ra dư địa mới cho mục tiêu phát triển đô thị và thu hút đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng KT- XH, xây dựng không gian phục vụ công cộng; thu hút và phát triển mạnh các loại hình dịch vụ chất lượng cao; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm, phát triển đô thị, nhà ở xã hội; chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, đưa dịch vụ, thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu kinh tế của phường. Bên cạnh đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý đô thị, đất đai, xây dựng và môi trường.

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác quân sự địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo sự ổn định và phát triển, xây dựng phường Vĩnh Yên bình yên, thân thiện.

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo với phương châm 4 tốt: “Cơ sở vật chất tốt, giáo viên tốt, phụ huynh tốt, học sinh tốt”, thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục kiến thức với giáo dục đạo đức lối sống, đạo lý, kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút giáo viên giỏi, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trường học theo mô hình mới, chất lượng cao, mô hình giáo dục hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngay từ cơ sở.

Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất và tinh thần. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; chú trọng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân; quan tâm thực hiện tốt công tác xoá nghèo và giải quyết việc làm. Khai thác hiệu quả hơn nữa hoạt động của các thiết chế văn hoá thể thao, phát huy tiềm năng, nguồn lực đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Nhiệm kỳ mới được bắt đầu với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân trong phường, với những thành tựu đã đạt được và sự cần cù, sáng tạo, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, với tiềm năng và lợi thế khi mở ra dư địa phát triển mới, cùng với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và Nhân dân phường Vĩnh Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 để cùng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025- 2030 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu xây dựng phường Vĩnh Yên thành đô thị giàu đẹp, văn minh, đáng sống.

Ngô Chí Tuệ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường