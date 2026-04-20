Phát động “Tháng tự học tiếng Anh” quy mô toàn quốc dành cho giáo viên

FSEL trao tặng 1 triệu tài khoản học tập, triển khai “Tháng tự học tiếng Anh” dành cho giáo viên toàn quốc.

Đây là một phong trào học tập quy mô toàn quốc, hướng tới việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên các cấp học, thông qua mô hình học tập trực tuyến linh hoạt, đồng bộ và có khả năng đo lường hiệu quả bằng dữ liệu.

Điểm cốt lõi của chương trình là việc ứng dụng nền tảng giáo dục trực tuyến FSEL - đơn vị được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đánh giá cao về giải pháp công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tương đương hình thức học trực tiếp.

Theo kế hoạch, “Tháng tự học tiếng Anh” sẽ được triển khai trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố, dành cho giáo viên phổ thông có nhu cầu tham gia. Chương trình được tổ chức theo hai giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn bị (tháng 6/2026): Hoàn thiện kế hoạch tổng thể, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức tập huấn và triển khai truyền thông trên toàn quốc.

Giai đoạn triển khai chính thức (tháng 7–8/2026): Tổ chức đăng ký, khảo sát năng lực đầu vào, triển khai học tập trực tuyến trong 28 ngày, đồng thời theo dõi tiến độ và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực.

Chương trình hướng đến mục tiêu tạo môi trường học tập linh hoạt, thuận tiện, khuyến khích giáo viên chủ động tự học, tự đánh giá và nâng cao năng lực tiếng Anh. Giáo viên tham gia sẽ được xếp lớp phù hợp với trình độ thực tế thông qua bài kiểm tra đầu vào, từ các lớp tiếng Anh nền tảng (English Foundation) đến tiếng Anh học thuật và lộ trình IELTS.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất được hai bên thống nhất là đảm bảo tính minh bạch và giá trị nhân văn. Toàn bộ sự hỗ trợ của FSEL đối với giáo viên trong khuôn khổ chương trình là miễn phí hoàn toàn. FSEL cam kết bố trí nguồn lực tài chính, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và bảo mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân của người học theo quy định pháp luật.

Theo Chinhphu.vn